Un begontés denuncia que le dañaron gravemente medio centenar de castaños

Un vecino de Begonte ha denunciado ante la Guardia Civil que le han dañado gravemente la mitad de una plantación de castaños localizada en la parroquia de Felmil. El afectado precisa que, en concreto, cortaron alrededor del tronco medio centenar de árboles con 15 años de antigüedad, por lo que teme por su supervivencia.

El dueño de la finca se percató de lo sucedido el pasado día 7 cuando acudió a la plantación a realizar labores de mantenimiento. "Ao chegar xa vin que algo raro pasaba porque algúns dos protectores que lles puxen aos castiñeiros estaban tirados polo chan", dice el hombre, que confiesa que en un primer momento pensó que se trataría de daños de la fauna salvaje pero al acercarse pudo comprobar que fueron intencionados.

"Pensei que sería o corzo que me estropeara un par de árbores pero a miña sorpresa veu cando vin que estaba máis da metade da plantación estragada e que foran danos intencionados", explica.

Los árboles fueron cortados alrededor del tronco, algunos en la parte superior y otros con cortes mucho más profundos. El afectado señala que está seguro de que los destrozos fueron intencionados porque esos cortes "só se puideron facer cunha ferramenta como un machado".

El begontés precisa que no sabe quien pudo cometer este acto vandálico en su propiedad pero ya ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil los hechos. "Xa interpuxen a denuncia pertinente e agora serán as autoridades as que investiguen o sucedido", recalca el vecino, quien indica que ayer mismo varios agentes de la Benemérita se desplazaron hasta Felmil para recabar pruebas de lo sucedido.

El afectado asegura que los daños causados en la finca, en la que invirtió solo en su plantación más de 1.000 euros, son incalculables. "Non é que me estragasen as árbores de 15 anos de antigüidade, a iso hai que sumarlle a perda engadida de que son castiñeiros que xa daban o seu froito, ademais dos gastos no seu coidado e limpeza. É unha pena que xente se divirta facéndolle mal aos outros", concluye el dueño.