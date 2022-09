Para quen aínda non tivese a oportunidade ou estivese pospoñendo a visita, a casa da cultura de Begonte ofrece, ata o vindeiro venres 23, a última ocasión para poder ver a exposición O traxe festivo da muller aldeá, nas terras de Lugo e, sobre todo, para familiarizarse con esa vestimenta tradicional que forma parte da cultura e do patrimonio da provincia.

A mostra, aberta de 9.00 a 14.00 horas, recolle máis dunha ducia de traxes -algunhas pezas son orixinais, outras reproducións- que vestían as mulleres ata os anos 20 do século pasado.

"E só ían de festa as mulleres?", pregunta un visitante, ao que Teresa Astorgano, do colectivo Traxandaina, que promove esta mostra conxuntamente con El Progreso no marco da programación O Teu Xacobeo, aclarou que apenas se conservan vestimentas masculinas, pois os homes emigraban coas súas mellores roupas, e despois desfacíanse delas, deixando ademais de levar o que se considera traxe tradicional antes que as mulleres. "Xa quixeramos ter, pero non as poidemos atopar", asegurou.

"E as cores, como fas para identificalas?", seguían as preguntas do público ante os manequíns que conforma a exposición. "Temos pezas testemuño, orixinais que nos serven como modelo", precisou Teresa, aludindo á importancia de que calquera que garde algunha peza de roupa antiga llo faga saber, para mercala, se é posible, ou reproducila.

A responsable de Traxandaina aludiu tamén á importancia de ser fieis á tradición, afastándose do "folclorismo" que moitas veces invade a recreación dos traxes galegos.

"Esta mostra retrotráete a outros tempos, recórdame ás miñas avoas», indicaba o alcalde de Begonte, José Ulla, que felicitou aos promotores da mostra, igual que fixo o xefe territorial de Presidencia, Gerardo Criado, destacando o «traballo enorme" que esta supuxo e amosando unha vez máis o compromiso da Xunta para sacar adiante iniciativas que poñan en valor a cultura, a antropoloxía, o patrimonio... en definitiva, a "identidade".

O director comercial de El Progreso, José María Álvarez Vilabrille, destacou o labor que Traxandaina leva anos a facer e agradeceu as colaboracións que permitiron promover esta mostra itinerante, con paradas previas en Triacastela, Palas de Rei, Abadín e Quiroga e que en Begonte chega ao final do seu camiño.