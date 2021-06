Begonte ultima la apertura de la cámara agraria con la instalación de una caldera

El Concello de Begonte está ultimando la apertura de la antigua cámara agraria, un céntrico edificio que ha sido rehabilitado con el fin de albergar todo tipo de actividades culturales, con la instalación de una caldera de biomasa.

Este proyecto, que está ejecutando la firma Aserener S.L.U. con un presupuesto de 47.199,68 euros y que se financia en un 80% —37.759 euros— con una ayuda del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), está en fase de ejecución, según confirmó el regidor, José Ulla, quien explicó que los trabajos "finalizarán a finais desta semana ou principios da próxima".

La nueva caldera de biomasa "conectarase coa instalación que alimenta os radiadores que hai na casa consistorial e dará servizo aos dous edificios", indicó el regidor municipal, avanzando que con esta actuación, y con la dotación de un ascensor y del mobiliario, se podrá poner el punto final al proyecto de rehabilitación de la cámara agraria.

"Concedéronnos unha axuda de 39.956 euros de Vicepresidencia para instalar o ascensor e poder adquirir o mobiliario necesario para a súa posta en funcionamento", precisó el alcalde, que avanzó que próximamente se llevará a cabo la contratación de estas dotaciones.

ADQUISICIÓN. El Concello compró a la Xunta de Galicia la antigua cámara agraria por unos 40.000 euros, que abonó en cuatro anualidades. En 2016 elaboró un proyecto de rehabilitación, con un presupuesto que rondaba el medio millón de euros, y comenzó a buscar financiación para afrontar el arreglo.

"Ao longo deste tempo destinamos todo tipo de axudas á súa rehabilitación. Do plan provincial, do GDR, do Idae ou obradoiros de emprego", enumera José Ulla, avanzando que, salvo que haya algún contratiempo, el edificio podría ponerse a funcionar a pleno rendimiento en el mes de septiembre.

"Salvo que haxa algunha iniciativa no verán, a nosa idea é recuperar todas as actividades culturais de cara ao inicio de curso. Na cámara agraria impartiranse cursos, formacións, obradoiros de pintura, manualidades, memoria ou informática, entre outros", explica el alcalde begontés.

Ulla precisa también que, además de nueve pequeños locales, habrá una "sala multifuncional" en la que también se podrán dar clases de "pilates ou aeróbic". "Os locais tamén se destinarán para algunas asociacións ou partidos políticos", concluyó el regidor.