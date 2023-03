Begonte tendrá un Punto de Atención á Infancia financiado por la Xunta

El Concello de Begonte y la Consellería de Política Social e Xuventude han llegado a un acuerdo para la puesta en marcha de un Punto de Atención á Infancia en el municipio chairego antes de que acabe 2023.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 120.000 euros que financiará en su mayor parte la Xunta de Galicia, según el compromiso adquirido por la conselleira Fabiola García en un reciente encuentro con el alcalde de Begonte, José Ulla.

"Esta é unha vella demanda que agora será unha realidade", destacó el regidor, que ha agradecido la buena disposición de la Administración autonómica para poder llevar a cabo esta iniciativa en la que se lleva meses trabajando.

Ulla recordó que la Casa Niño con la que cuenta el municipio desde finales de 2016 -abría cerca del club fluvial y luego se trasladó a Pacios, donde se mantiene operativa- y que ofrece cinco plazas "ten lista de agarda" por lo que se hacía necesario incrementar la oferta para favorecer la conciliación de las familias.

"Estivemos pendentes por se xurdían propostas para abrir outras casas niño no concello, pero como non foi así, buscamos unha alternativa para dar resposta ás peticións das familias", precisó el alcalde begontés, que también explicó que, una vez iniciados los trámites para materializar el PAI, sí hubo quien se acercó al Concello para consultar las opciones de abrir una casa nido.

Al respecto de este servicio, Ulla también avanzó que será decisión de su responsable el mantenerlo operativo o si por el contrario prefiere, por ejemplo, optar a trabajar en el futuro PAI, cuyas obras se espera que estén finalizadas "no último trimestre do ano".

Las instalaciones, de nueva construcción, se ubicarán en las inmediaciones del Ceip Virxe do Corpiño, "onde todos os nenos e nenas poderán continuar despois os seus estudos", precisa Ulla, que detalla que los terrenos donde se construirá el nuevo inmueble, de planta baja, son de titularidad municipal.

Exterior del futuro PAI. EP

El PAI contará con una superficie de poco más de 100 metros cuadrados, con dos aulas de alrededor de 30 metros cuadrados, recepción, despacho y aseos. Dispondrá además de un área de juegos al aire libre.

El alcalde explica que a la hora de diseñar el proyecto se ha tenido en cuenta la posibilidad de una futura ampliación ya que no se descarta, si existe demanda, que con el tiempo pueda convertirse en una escuela infantil.

"Begonte contará coas vantaxes de vivir no rural e ao mesmo tempo disporá dos servizos e as infraestruturas dunha cidade", aseguró el regidor, que hizo hincapié en que esta nueva dotación se enmarca en el proyecto municipal de "mellora de infraestruturas educativas".

A través de este también se unificó la docencia en el Ceip Virxe do Corpiño para así destinar el antiguo recinto escolar de Baamonde a escuela de música y auditorio. "Ofertaremos educación e conciliación para todas as familias residentes en Begonte, para todos aqueles que decidan vir vivir aquí e para as familias da contorna", concluyó José Ulla.