Begonte mejora la seguridad vial en el entorno de la iglesia y el colegio

El Concello de Begonte promueve un proyecto para mejorar la seguridad vial en el entorno de la iglesia parroquial de San Pedro y el Ceip Virxe do Corpiño, el cual lleva aparejado además la ampliación de las plazas de aparcamiento.

Las obras se están ejecutando actualmente a través del obradoiro de empleo que el municipio chairego comparte con los de Rábade y Friol, concretamente con un módulo de albañilería y pavimentación.

"Esta actuación conta con varios obxectivos. O primeiro, mellorar a seguridade dos peóns dotando a zona de beirarrúas. O segundo, ampliar as prazas de aparcamento. E o terceiro, delimitar o peche do adro da igrexa, xa que non tiña", explicó el regidor begontés, José Ulla.

Así, se están construyendo aceras por el margen izquierdo de la vía que sube hasta el centro educativo y la iglesia y también por la pista que da acceso al cementerio parroquial.

También se condicionará el acceso a la zona en la que se va a construir la futura escuela infantil

Para poder habilitar las nuevas plazas para aparcar, el Concello se puso en contacto con el obispado de Mondoñedo-Ferrol para solicitar una cesión de parte del terreno del atrio de la iglesia. "Cederon seis metros ao largo, que permite ampliar a vía, que era moi estreita e cada día, ao levar os pais aos nenos ao colexio, producíase certo caos alí", apunta Ulla.

Añade que, tras la cesión, obtuvieron el visto bueno de Patrimonio, por lo que propusieron esta actuación para realizarla a través del obradoiro de emprego.

Además de las aceras, se está construyendo un nuevo muro perimetral que delimitará el atrio y se va a aprovechar para acondicionar el acceso a la zona en la que se va a construir la futura escuela infantil.

El nuevo taller dual de empleo que comparten Begonte, Rábade y Friol -concello que gestiona el proyecto este año- cuenta con una veintena de participantes, que se dividieron en dos grupos con sendos monitores en función de su procedencia para ahorrar desplazamientos. En uno, están todos los alumnos de Friol y en otro los de Begonte y Rábade, que trabajarán en cada municipio durante seis meses.