Begonte destina 5,28 millones a lograr la independencia energética de la red

¿Cuántas personas no habrán pensando al recibir la factura del consumo eléctrico, sufrir un corte de suministro o afrontar el arreglo de algún dispositivo averiado por un pico de tensión, lo que les gustaría contar con una alternativa que les permitiese desenchufarse, al menos simbólicamente, de la red eléctrica y ser autosuficientes energéticamente? Pues ese es justo el objetivo que persigue el Concello de Begonte a través del pionero proyecto Begonte Genera, que en su primera fase contempla una inversión de 5.284.700 euros, de los que 2.443.214 están subvencionados por el Idae, para crear un mercado local de la energía.

La empresa Masinteligencia ha diseñado un proyecto (el segundo mejor valorado entre las 28 iniciativas apoyadas por el Idae) para "instalar una microrred eléctrica bidireccional, con capacidad para cubrir las necesidades energéticas 24 horas 365 días al año en el municipio, usando para ello energía 100% renovable" generada también en Begonte.

El proyecto busca cubrir las necesidades energéticas de los usuarios 24 horas al día los 365 días del año

Para su gestión se ha creado una asociación de comuneros energéticos, en la que están integrados la empresa de servicios energéticos Alisea Esco (49%) y el propio Concello junto a particulares, ganaderías, asociaciones o empresas del municipio (51%). Inicialmente son una veintena de socios que suman unos 120 contratos, pero cualquier persona o pyme interesada puede solicitar más información y unirse, ya que se trata de una entidad abierta.

"É un proxecto novidoso e ambicioso, creo que somos os únicos en Galicia que conseguimos financiamento", detalló el alcalde de Begonte, José Ulla, en la presentación de la iniciativa, precisando que, aunque "terá as súas complicacións, o obxectivo merece a pena". Y el primer punto a favor ya es que no requiere de una inversión de los socios, al financiarse "coa axuda do Idae e o resto vaino poñer Masinteligencia".

El ahorro en la factura eléctrica puede alcanzar el 90% una vez se amorticen los costes de las instalaciones

La nueva comunidad energética permitirá reducir la contaminación, al depender de energías renovables y kilómetro cero -producidas donde se necesitan, con mínima distribución-. Supondrá también un ahorro inicial en la factura eléctrica de un 20 a un 30%, incrementándose hasta el 80 o el 90% una vez que las instalaciones se amorticen, según concretaron el director general y la directora de operaciones de Masinteligencia, Pedro A. Fuentes y Olga Sánchez, y el director de desarrollo de negocio y proyectos singulares de Alisea Esco, Miguel Ángel Zamorano, que acudieron a la casa de cultura de Begonte para explicar el proyecto.

Destacaron también el alto componente tecnológico de las futuras instalaciones, para controlar en tiempo real la gestión de la energía producida y almacenada. Y al no depender de los "vaivenes del mercado" y tener una estimación de sus necesidades energéticas, el usuario no afrontará la "incertidumbre" actual y sabrá lo que consume y lo que va a pagar de luz cada mes, con el precio del kilovatio "congelado".

El alcalde destaca que el objetivo es lograr un ahorro en el gasto público y también para los vecinos, tanto los integrantes de la asociación como el resto

Ulla recordó que desde su llegada al gobierno, en 2011, han apostado por la reducción de costes en todas las áreas y en este contexto, el ahorro energético resulta clave. Entre las medidas adoptadas, se incluyó el cambio de todo el alumbrado público a led, un proceso en el que surgió la colaboración con Alisea, con la que se firmó un contrato de servicios.

"Hoxe a factura enerxética máis elevada que temos é a do bombeo de agua (se bombea desde la captación a un depósito de altura y de este se distribuye por gravedad), con rede en todas as parroquias nun concello de 124 quilómetros cadrados", recordó también el regidor, que apuntó que para reducir ese gasto se pensó en instalar una turbina.

La estación de bombeo supone ahora el mayor coste, que se reducirá con la instalación de una turbina

Pero no era suficiente. Querían ir "un paso máis alá" y, ante la coyuntura actual y la oportunidad que ofrecía la convocatoria del Idae, apostaron por concurrir con el proyecto Begonte Genera con un doble fin: "Conseguir un aforro para o Concello, para todas as súas instalacións eléctricas, e tamén para os propios veciños, tanto os que forman inicialmente parte da comunidade como para resto", ya que, si el Concello ahorra, esto redunda en "beneficio de todos".

Instalaciones: un mix de tecnologías

El proyecto contempla la instalación de placas fotovoltaicas, inicialmente en edificios municipales y alguna en el suelo, unha planta de biogás, una turbina hidráulica para la estación de bombeo municipal, minieólicos y baterías de almacenamiento.

Plazos

Salvo la planta de biogás, que no podría estar operativa hasta 2024, se estima que el resto de sistemas podrían funcionar en poco más de un año, a finales de 2023. Suministro La primera fase del proyecto —se prevé una segunda para mejorar y ampliar instalaciones si crece la demanda— cuenta dar cobertura a unos 200 contratos inicialmente, cifra que se duplicaría con la planta de biogás operativa.

Ballesteros de Calatrava

Este pueblo de Ciudad Real de unos 400 habitantes es el pionero a nivel nacional en el que se ha apostado por producir su propia energía, aunque usando solo placas fotovoltaicas.

16.650 MWh

Es la demanda energética anual estimada del municipio de Begonte y sus casi 3.000 habitantes.