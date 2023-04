Begonte concede ayudas a una docena de damnificados por las inundaciones

El Concello de Begonte acaba de aprobar la concesión de una docena de ayudas para otras tantas familias de las zonas del club fluvial, de la Nacional 6 y de Riocaldo, damnificadas por las históricas inundaciones que sufrió la localidad el pasado 17 de enero.

Los beneficiarios se repartirán un total de 13.750 euros, si bien el importe total, según precisan desde el gobierno local, superará los 15.000, pues tienen pendiente de aprobar otra compensación a mayores, a cuyo solicitante se le requirió documentación complementaria y se le dio unos días de margen para presentarla.

Las cantidades concedidas van desde los 500 hasta los 1.500 euros. Así, el Concello abonará en los próximos días una compensación de 500 euros, otra de 750, cinco de 1.000 y cinco de 1.500 euros. La que queda pendiente, si finalmente se resuelve favorablemente, también se correspondería con la cuantía máxima.

Los solicitantes -no todos los afectados por las inundaciones han pedido la ayuda municipal, aunque sí la mayoría- debían presentar una valoración de los desperfectos sufridos tras la crecida en sus propiedades, lo que se tuvo en cuenta a la hora de fijar las cantidades asignadas, junto con otros baremos como el estar o no empadronado en el municipio o el disponer o no de seguro.

Desde el Concello de Begonte precisan que han intentado agilizar estos trámites para que los damnificados puedan percibir los fondos cuanto antes y que estas compensaciones son las primeras que reciben por parte de las administraciones públicas. Recuerdan además que han intentado estar "al lado de los vecinos" que han necesitado cualquier tipo de ayuda municipal tras los difíciles momentos vividos en enero, en el que cerca de una veintena de casas se vieron afectadas por la crecida.

Un total de 13 personas tuvieron que ser rescatadas de sus viviendas por los servicios de emergencia tras quedarse aislados por la rápida crecida del agua del río Ladra y las lagunas de Riocaldo, lo que obligó a cortar la N-6 entre Baamonde y el polígono industrial de Begonte. La riada también ocasionó daños importantes en la vía del tren, cortada para pasajeros y mercancías entre Baamonde y Rábade desde el día 17 hasta el 20 a mediodía.