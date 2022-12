Begonte celebra o Mercado de Nadal

A segunda edición do Mercado de Nadal do Concello de Begonte iniciase este sábado na Praza Irmáns Souto Montenegro e as rúas contiguas, coa participación de 40 expositores –o dobre que na primeira edición– que ata este domingo achegarán ao público todo tipo de produtos co principal obxectivo de dinamizar a localidade durante as datas do Nadal e tamén para axudar a veciños e visitantes a atopar os agasallos ideais para estas datas.

Haberá postos de artesanía, decoración, manualidades e alimentación, entre outros. As casetas, nas que non faltarán varios artesáns da zona, estarán abertas en horario continuado, concretamente desde as 12.00 ata as 21.00 horas, durante as dúas xornadas que dura a cita.

A proposta completarase coa presenza dun posto con polbo e churrasco, para quen queira comer ou cear no propio recinto, así como con inchables gratuítos para os menores, tanto en horario de mañá como de tarde.

"Convidamos a toda a xente a acudir. De paso que veñen ver o belén de Begonte, poden aproveitar para facer as súas compras de Nadal", animaron desde o Concello, lembrando que o percorrido polos postos do segundo Mercado de Nadal pódese compaxinar coa tradicional visita ao belén electrónico –situado no centro cultural José Domíguez Guizán–, un nacemento declarado Festa de Interese Turístico de Galicia e que durante estes dous meses que permanece aberto está a conmemorar os seus 50 anos de historia. Para celebrar esta importante efeméride o Concello e o centro cultural tamén acaban de inaugurar unha escultura de César Lorenzana na Praza Irmáns Domínguez Guizán, a primeira dunha serie de 19 que se instalarán en todas as parroquias do municipio ao longo do próximo ano para festexar o medio século de existencia dun nacemento único en Galicia.

Ademais, as actividades de Nadal programadas polo Concello de Begonte para estas festas continuarán o mércores 21, ás 19.00 horas, con audicións de piano, percusión e trompeta na sede da Escola municipal de música, en Baamonde.

Na xornada do mércores tamén se desenvolverá a primeira edición da carreira solidaria San Faiuquiño, organizada polo departamento de Educación Física do Ceip plurilingüe Virxe do Corpiño, dentro do Proxecto de Vida Activa e Deportiva do centro e en colaboración co Concello, co club de atletismo Corre por Begonte e coa asociación deportiva Rego do Lobo.

A saída será ás 12.00 horas desde o colexio e para conseguir un dorsal é preciso doar un alimento non perecedoiro. Os alimentos recolleranse no centro ata o día 20 de decembro incluido, e serán doados aos servizos sociais do Concello de Begonte para o seu reparto entre as familias máis desfavorecidas da nosa contorna. Haberá dúas categorías, infantil e primaria, que percorrerán as distancias de 500 e 1.500 metros, respectivamente.

O xoves 22 ás 20.00 horas haberá audicións de saxofón, gaita e percusión tradicional na sede da Escola.municipal de Baamonde e, o sábado 23 un ensaio aberto, a mesma hora, despois da visita de Papa Noel ao Concello de Begonte ás 17.30 horas.

O luns 26 será a quenda dun contacontos e a visita da apalpadora ao telecentro de Begonte, ás 18.00 horas e, o mércores 28, a casa da cultura acollerá ás 20.00 horas a representación teatral O Velorio, de Begonte Teatro.

Por último, e tamén no marco das actividades do Nadal, o martes 3 de xaneiro do vindeiro ano 2023 desenvolverase unha excursión a Xuvenlugo, con inscrición no Concello e prazas limitadas.

O xoves 5 os actos festivos chegarán ao seu remate coa cabalgata das Súas Maxestades de Oriente ás 17.00 horas no Concello, para que os nenos e as nenas do municipio poidan ver aos Reis Magos de Oriente e pedirlles agasallos.

As actividades de Nadal neste municipio están organizadas polo Concello de Begonte co apoio da Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.