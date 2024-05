Begonte | Castiñeiro Milenario, 18 anos en prol da cultura galega e begontesa

O ano 2006 comezaba no concello de Begonte dando a benvida a unha nova asociación, Castiñeiro Milenario, nun concorrido acto xunto á árbore de Baamonde que dá nome a esta entidade cultural e que contou cun padriño de excepción, o artista local Víctor Corral.

Esta agrupación uníase a outras tamén de carácter municipal que se constituíran uns meses antes, como a asociación de pais e nais Pícaros e a de empresarios do polígono industrial, xerando así un movemento de asociacionismo nunca visto neste concello chairego e que incluso motivou ese ano a aparición dunha máis, Terras do Parla, para exercer de catalizador e coordinador entre todas elas, co obxectivo de unir esforzos.

Todas impulsaron naquel ano diversas iniciativas, como cursos, xornadas, concertos e obradoiros infantís ou charlas, pero houbo dous proxectos especiais.

O primeiro foi a gran iniciativa de Castiñeiro Milenario, unha das razóns pola que se creou este colectivo: a recuperación da tradicional feria de Pacios, tras máis de medio século sen celebrarse. A proposta foi todo un éxito e reuniu a unas 5.000 persoas nunha xornada de xullo na que a artesanía, a cetrería e a doma ecuestre foron as protagonistas.

A outra gran proposta foi o programa Parroquias Vivas, promovido por Pícaros e Terras do Parla coa idea de fomentar as relacións interxeracionais entre os veciños do concello e a promoción do patrimonio e da paisaxe locais, con actividades culturais, medioambientais e de ocio nas fins de semana en distintas parroquias.

Lamentablemente, ningunha delas continúa hoxe e, no caso das asociacións, só Castiñeiro Milenario segue adiante, cumprindo tamén este ano a maioría de idade. A Feira de Pacios organizouse durante cinco edicións e foi substituída polo Festival 27373, que se celebra dende 2012 no club fluvial de Begonte.

"Parecíanos que era unha cousa importante facer un evento un pouco máis grande e traer grupos que cantasen en galego a un sitio onde non hai esa oferta", explica Carlos Fernández, actual secretario de Castiñeiro Milenario, sobre unha cita coa que tamén se pretende "recuperar ese sentido das romarías, que a xente vaia comer ao río e faga comunidade no festival". A próxima convocatoria xa ten data, o 10 de agosto.

Dezaoito anos de vida dan para moito e foron moitas as actividades desenvolvidas por esta entidade, algunhas con máis éxito ca outras e varias moi novidosas, como obradoiros de elaboración de cervexa, a través do que "un par de socios" producen a súa propia.

Os cursos de cociña, o ciclo de teatro —parouse pola pandemia e queren retomalo— ou o paseo micolóxico en colaboración coa Sociedade Micolóxica Lucus -leva preto dunha década facéndose no mes de setembro- son algunhas das iniciativas con maior acollida.

Homenaxe no club fluvial de Begonte aos barqueiros do municipio. M.ROCA (AEP)

E cal é o segredo para continuar despois de tantos anos? "Custa moito, en termos de tempo e esforzo. Hai momentos máis álxidos e outros de baixón, e eses son os perigosos, porque hai que facer un pequeno esforzo extra para continuar. Só queda agradecer o de toda a xente que pasou todos estes anos por aquí", di Fernández.

Begonte, en 18 curiosidades

1. Ola

A Consellería de Vivenda fixo entrega en 2006 de 16 vivendas de protección oficial en Baamonde e doutras oito en Begonte.

2. De pequenos...

Un orixinal calendario, promovido pola asociación de nais e pais Pícaros, fomentaba a igualdade de xénero e a corresponsabilidade. Nel recollíanse para cada mes unha foto na que os homes saían realizando tarefas domésticas acompañados polos seus fillos e fillas.

3. ...E maiores

O Concello aprobou o proxecto para construír un centro de día nos baixos das vivendas sociais de Baamonde. Tamén deu luz verde a unha partida para mercar unha parcela en Carral para crear un xeriátrico, pero nunca se fixo.

4. De premio

A nova pista de aeromodelismo do club Los Diablos, en Pacios, acollía por primeira vez o campionato de España da modalidade de acrobacia, con máis de 20 participantes.

5. Por escrito

Levantáronse as actas para iniciar o proceso de expropiación de 63 parcelas para eliminar nove pasos a nivel entre Carral e Begonte.

6. A anécdota

"Que el PSOE no fantasee, que no hemos llevado el mar a Begonte", foi a resposta de Francisco Cacharro á pregunta dos socialistas sobre a titularidade dunhas embarcacións que apareceron na nave que ten a Deputación en Begonte.

7. De fóra

Seis socios de Galicia e Asturias, entre os que había fútbolistas de élite, crearon a sociedade Biocarburantes de Galicia SL para construír unha planta de biodiésel. Abriu as portas en 2007 e entrou en concurso de acreedores en 2016.

8. Protagonista

O entón alcalde, José Pena Rábade, anunciaba que non se presentaría á reelección nas municipais de 2007, tras 27 anos no cargo.

9. Fume

A Deputación anunciaba o investimento de 402.000 euros para reformar as naves do antigo taller de Manuel Mallo. O denominado Centro Tecnolóxico da Pedra, do que se dixo que podería empezar a funcionar en 2007, ía ser escola de canteiros e lugar de investigación.

10. Nubes e claros

O furacán Gordon provocou danos na parte superior do cruceiro, do século XIX, localizado fronte á igrexa de Saavedra.

11. No bandullo

O club fluvial de Begonte, que iniciou en 2006 un proxecto para amañar o caneiro do río Ladra e outro para facer unha nova cafetería e local social coa idea de habilitar unha aula da natureza, acolleu a XIV Festa da Empanada.

12. O titular

Tres encapuchados atracan una gasolinera en Baamonde. Roubaron 400 euros armados cun coitelo e unha barra de ferro.

13. Industria

A Sociedade Urbanística Provincial (SUP), dependente da Deputación de Lugo, estaba inmersa nos primeiros trámites para crear un polígono industrial en Carral, con máis de 233.000 metros cadrados e cun investimento previsto duns dous millóns de euros.

14. A Deus rogando...

O banco Pastor instalou na súa sucursal de Baamonde un caixeiro automático, un servizo moi demandado polos veciños, que incluso promoveran cunha recollida de firmas.

15. Soa ben

O ruído dos motores fixo gozar a numerosos afeccionados ao motociclismo no I Enduro Concello de Begonte. A proba, coa que se pechaba co campionato Galego, contou con medio cento de pilotos.

16. Con historia

Muiñeiro, Cereixo, Serrador e Mingos foron os nomes que se puxeron nos catro batuxos que se construíron para facer unha homenaxe aos barqueiros do municipio. O acto, no que tamén se descubreu unha placa conmemorativa, estivo promovido polo club fluvial de Begonte, onde quedaron as embarcacións como oferta de ocio.

17. Deporte

O Baamonde FS finalizou cuarto na Liga e foi subcampión da Copa provincial na campaña do seu regreso tras dous anos de parón.

18. Adeus

A corporación municipal tivo que despedir a José Ramón Castro Gómez, primeiro tenente de alcalde, que faleceu aos 74 anos.