El bebé herido en el accidente de Duarría continúa grave en la Uci

El bebé de ocho meses herido este sábado en el trágico accidente de Duarría, en Castro de Rei, continúa ingresado en la Uci del Hospital Materno Infantil de A Coruña y su estado es muy grave.



El pequeño, que quedó inconsciente tras el duro impacto del siniestro, recuperó la consciencia después de ser reanimado por un vecino de la zona que se acercó a ayudar. Ahora permanece sedado y lucha por su vida en el hospital coruñés, al que llegó tras ser derivado del Hula, donde fue ingresado inicialmente.



El bebé viajaba en el asiento de atrás junto a su hermano, de cinco años, y su madre, de 26, que conducía el vehículo. Ambos, pese a que fueron evacuados al Hula, no resultaron heridos de gravedad y la madre, que ya recibió el alta el mismo día por la tarde, ya pudo trasladarse a A Coruña con su hijo más pequeño.



A la espera de la confirmación del atestado, que podría tardar una semana, se investigan las causas de un siniestro que conmocionó a todos los vecinos, tanto por la gravedad del pequeño, que en un primer momento no reaccionaba, como por el hecho de que los implicados en el accidente son todos de la zona.



Los vecinos siguen conmocionados tras el trágico suceso, por la corta edad de los implicados y porque todos son de la zona



La Guardia Civil, además, investiga el posible positivo en hachís del conductor del otro vehículo, un joven de poco más de 20 años. Aunque desde el Instituto Armado no confirman de manera oficial el resultado del test de detección de drogas que se realizó al conductor in situ -también se practicó la prueba de alcoholemia-, según fuentes próximas al caso el joven dio positivo en el test de saliva, lo que implica una segunda prueba en sangre.



Los resultados del laboratorio, que suelen tardar al menos dos semanas antes de ser enviados al juzgado, confirmarán si es un falso positivo o si hay restos de THC. El hachís tiene una larga duración en sangre e incluso en orina puede superar varios días.



En caso de confirmarse el positivo, el conductor afrontará solo una sanción si no es responsable del siniestro. Si lo es, la compañía se hace cargo por ley del pago a terceros, una cantidad que despúes se reclama por vía judicial.