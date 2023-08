Batán de Folgoso: ese espazo onde se perde o tempo

Localización

O muíño e o batán atópanse a uns metros da aldea de Folgoso, á que se pode chegar en coche collendo a estrada á esquerda da igrexa de Lousada e seguíndoa uns tres quilómetros. Outra opción é facer a ruta a pé, dende a ponte de Folgoso.



Ruta

O Concello de Xermade ideou un itinerario seguindo o rego do Casal —ou Folgoso—, ao pé do que se atopan muíños coma o de Orxás, unha planta de luz ou carboeiras. A asociación Roteiros da Carba publicou unha guía da ruta.



Uso

Segundo recolle o diccionario da Real Academia Galega (RAG), un batán é un "aparello de madeira, construído xeralmente nun curso de auga, que consta duns mazos que ao se moveren alternativamente pola acción da auga, van batendo os tecidos fabricados nos teares para desengraxalos e que entupan".



Muíño de Folgoso. C.PÉREZ

"Méteste alí e parece que estás noutra dimensión, é coma se se parase o tempo". Quen fala é Carmen Blanco Purriños, Carmen de Cavadas, que se refire así ao Batán de Folgoso e ao seu contorno, un lugar da parroquia xermadesa de Lousada onde natureza e etnografía se dan a man.

"É un sitio que me gusta moito porque me transmite moita paz», explica esta xermadesa, que confesa que, maila a tratarse dun lugar do seu municipio, non sabía del ata hai uns anos, cando o Concello impulsou o roteiro e a restauración do muíño e do batán.

Interior do batán. C.PÉREZ

"Pasa moito, ás veces ímonos moi lonxe e non coñecemos o que está xusto aí, tan cerca", di Carmen, quen unha vez coñecida a súa existencia non deixa de facer polo menos unha visita ao ano e de paso practicar unha das súas grandes paixóns, ou como ela di, un "vicio", o da fotografía.

"No outono cando empezan a caer as follas ou na primavera é cando máis me gusta, no verán hai menos auga", detalla unha namorada das fotos macro e do efecto seda, dúas modalidades que no contorno de Folgoso atopan múltiples posibilidades.

Efecto seda na ruta do Batán de Folgoso. CARMEN BP

"O río ten uns saltos de auga preciosos, hai unha pequena fervenza con moito encanto... dá moito xogo", vai detallando quen tanto tira de móbil coma de cámara para capturar aquilo que lle chama a atención. "O que nunca fago é modificar o contorno, busco o ángulo, móvome eu ata atopar unha perspectiva que me guste, pero non altero a escena", precisa sobre unha maneira de afrontar a toma de imaxes que escenarios coma o do Batán de Folgoso e o seu roteiro sen dúbida facilitan.

Indicativo da ruta ao pé da ponte de Folgoso e do Muíño de Orxás. C.PÉREZ

Tanto o espazo do muíño e do batán, nunha pendente que baixa ao río, coma o itinerario que leva o seu nome ofrecen infinitas posibilidades. Mais se cadra o obxectivo nunha logre capturar de todo a magnificencia dos centenarios carballos que deixan pasar tímidas raiolas de sol mentres se conxugan o murmurio do vento e da auga, a historia —e as historias— agochadas nas vellas pedras dos muíños esquecidos no tempo ou dos valados que definen corredoiras pisadas polos antergos.

Poida que unha imaxe valla máis ca mil palabras, pero hai recunchos que é necesario respiralos, sentilos... vivilos.