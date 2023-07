Barrio das Cuíñas: un refuxio ao que volver

Localización

O barrio das Cuíñas atópase a escasos 200 metros do centro urbano de Muras, parroquia á que pertence. Para chegar a el primeiro hai que ir ata o cruce da área recreativa para logo desviarse por unha estrada secundaria, debidamente indicada co nome de Cuíñas.

Capela

Nas Cuíñas atópase a capela máis pequena do concello de Muras. Con menos de 40 metros cadrados alberga no seu interior tres representacións relixiosas, entre as que se atopa Santo Domingo.

Poboación

No ano 2022 o Instituto Nacional de Estadística rexistraba once habitantes no barrio das Cuíñas, seis deles homes e cinco mulleres. Mentres que ese número Hai 20 anos se elevaba ata os 28 veciños, doce homes e 16 mulleres.

Carretera de acceso ao barrio das Cuíñas dende o centro urbano de Muras. NOEMI FERNÁNDEZ

"É o meu refuxio, o lugar ao que sempre volvo" así define Pablo Pernas o barrio no que naceu hai 50 anos, e do que tivo que marchar por motivos laborais, pero do que nunca se desprendeu nin sentimental nin fisicamente.

Cada mes Pablo intenta visitar dende San Vicente de la Barquera o barrio no que aínda queda a súa casa familiar, que actualmente funciona como vivenda de alugueiro vacacional. "No verán sempre hai xente, por determinados festexos ou por desfrutar da contorna", explica Pablo, á vez que destaca as boas comunicacións por estrada coas que conta o concello de Muras, que facilitan a súa proximidade aos lugares turísticos máis interesantes de Galicia.

Este murés, que vive agora a máis de 300 quilómetros das súas raíces, garda os mellores recordos do lugar que o viu nacer. "Aquí vivín a miña nenez, os meus primeiros 18 anos de vida e foron os máis felices, sen preocupacións", conta orgulloso.

A natureza converte o barrio nun auténtico espazo verde. NOEMI FERNÁNDEZ

Pero se hai algo que enorgulleza máis a Pablo é a amabilidade dos seus veciños, que "manteñen e mesmo superan a hospitalidade característica do galego". Unha agarimosa actitude coa que reciben os hóspedes que visitan Casa Típica de la Zona, o nome co que Pablo Pernas decidiu bautizar a súa casa familiar.

Esa mesma vivenda atópase a poucos pasos da capela de Santo Domingo, figura relixiosa á que se honra cunha festa no mes de maio. Unha iniciativa que recuperaron o ano pasado os fundadores da asociación Tumbapinos e que constitúe para os veciños "un pequeno éxito".

Nesa data especial, non é só Pablo o que volve ás súas raíces, senón moitos outros veciños e veciñas que por diversos motivos viven lonxe do lugar no que naceron e aproveitan a ocasión para regresar e desfrutar da xornada. "Eses días teñen moito valor social, son a escusa para pasar a fin de semana e reencontrarte con persoas coas que non falas a miúdo", explica Pablo das Cuíñas.

A capela de Santo Domingo no barrio das Cuíñas. NOEMI FERNÁNDEZ

E sexa ese día ou outro, coa ollada posta no futuro, Pablo baralla a opción de volver para sempre cando chegue a súa xubilación. Para gozar daquilo co que medrou pero que aínda o segue sorprendendo e para poder facer das súas escapadas mensuais o seu día a día.