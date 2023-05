De Bares clausura na cea da hostalaría o concurso Que Bo Estás Guitiriz

A asociación de hostaleiros De Bares de Guitiriz recuperou na noite deste luns a súa tradicional cea, que levaba sen facerse dende 2019. O evento, que tivo lugar no restaurante La Casilla, serviu de punto de encontro para os profesionais do sector e para pechar o concurso de tapas Que Bo Estás Guitiriz coa entrega de premios a locais e clientes.

Na novena edición do certame gastronómico, celebrada do 27 de febreiro ao 5 de marzo coa participación de oito locais e coa que colaboraron Kantero, Losada, Estrella Galicia, Julia Saavedra e o Concello, a proposta do Merendero, Doce ou salgado?, foi a que conquistou os padais do público e se fixo coa mellor valoración popular. A parrillada vilarega, que acadaba así o seu quinto título, estivo acompañada no podio por Casa Gaibor, con Tápame, e por O Korreo, coa súa Ensalada templada de fabas e perdiz.

No sorteo realizado entre os clientes que completaron a ruta do tapeo, os agraciados foron María Amenedo, Niova Montero e Teresa González, que se fixeron con recompensas de 600, 400 e 200 euros, así coma con sendos magnum.

Ademais, Marcos Rego, presidente dos Btteiros Cova da Serpe, recollía os 380 euros recadados para unha causa solidaria -doábanse cinco céntimos de cada tapa-. Nesta ocasión decidiuse apoiar á entidade -xa se escollera en 2020, cando se suspendía o concurso pola metade polo estado de alarma- polas actividades que promoven ou coas que colaboran na localidade ao longo do ano.

A xuntanza serviu ademais para pechar a etapa da directiva formada por Chicho Santos, Pili Cruz, Fernando Vázquez e Lina Pereira e darlle a benvida aos novos socios de De Bares: Zeus, Os Castros e Iberik Gran Balneario.