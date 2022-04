Barcia prepárase para unha nova muiñada

A comezos do século XX, o coronel José Antonio Otero Pereiro impulsaba no Chao do Pousadoiro a construción do chamado Muíño de Barcia, co obxectivo de moer cara ao público. E para facilitar o acceso a este novo servizo, tramitaba a construción dun novo paso sobre o río Eo, a Ponte de Soutelo, que se fixo realidade en 1925 por obra da Deputación de Lugo, segundo recorda José Antonio Ares, da Casa do Louro. "Só había unha ponte de madeira máis arriba, moi antiga", lembra este octoxenario veciño do Chao, que fala da época dourada deste muíño que traballaba practicamente as 24 horas e onde sempre había un muiñeiro para atender ao público.

O pasamento do coronel non supuxo o peche do muíño. A súa muller, Emilia Álvarez, e o seu fillo, o recoñecido lingüista,filólogo e escritor Aníbal Otero (1911-1974) -volveu a Ribeira de Piquín logo de estar preso durante a Guerra Civil- fixéronse cargo del. A parella tiña outra filla, Adelina Otero Álvarez (1907-1958) quen, segundo lembra Ares, "foi a primeira farmacéutica de Galicia", profesión que exercería durante anos en Muras.

Mais co paso dos anos, como pasou en moitas outras construcións deste tipo, a moenda foi indo a menos e o muíño acabou por pechar fai décadas. Ata agora, porque o Concello de Ribeira de Piquín, que nin existía como tal cando o muíño se construíu -constituíuse oficialmente o 5 de marzo de 1935, promovido polos irmáns Avelino e César López Otero, sobriños do coronel Pereiro- , ten un proxecto para volvelo á vida un século despois de que as súas pedras moesen por primeira vez.

"Queremos rehabilitalo cunha finalidade cultural e que se poida visitar", precisa o alcalde, Roberto Fernández Rico, que recorda que este se atopa xusto ao lado da área recreativa do Chao, da que parte o roteiro de sendeirismo Pena de Millares. "Non tiñamos ningunha construción tradicional, polo que dende o Concello nos pareceu boa idea rehabilitalo para amosalo, será un atractivo máis para o turismo", indica o rexedor.

"A auga do Eo non só se aproveitaba para o muíño senón que tamén se usaba para rego das fincas da beira de Barcia", lembra, precisando que a concesión aínda está en vigor.

As obras previstas para rehabilitar o edificio e a súa canle acometaranse cunha subvención do GDR Montes e Vales Orientais. O orzamento total ascende a 39.106,71 euros, dos que un 65% (25.419,36) procede desta axuda e o resto das arcas municipais.

O Muíño de Barcia era maquieiro, é dicir, quen acudía debía pagar a moenda coa maquía -unha parte do gran-, que non se fixaba a capricho do dono ou do cliente, senón que estaba regulada por lei. Só nos últimos anos se comezou a cobrar en efectivo.

Tiña tres pedras, dúas coas que se moía para obter fariña para o consumo humano e unha terceira para moer para o gando, aínda que ás veces tamén se usaba unha segunda pedra para os animais. A diferencia estaba no tipo de cereal que se lles metía, pois o proceso era diferente. Moíase moito trigo para cocer o pan nas casas ou na panadería do Chao. "Usábase a fariña para moitas cousas, facer o pan, as filloas, para facer "buñuelos" ou tortas ou papas", enumera José Antonio Ares, que bromea destacando que "para ir cavar había que comer forte".

Ademais do trigo, moíanse centeo -que tamén se usaba para cocer-, avea, cebada e millo -co que tamén se facían tortas ou papas- ou o chamado "ferraxo", mestura de centeo e de trigo. "Na época da ceba había moito apuro", di Ares, que ri recordando que o muíño, a onde había que ir con tempo, era "un sitio de moita reunión, moceábase moito nel".

Non se sabe se se volverán a formar parellas, pero seguro que, unha vez completado o proxecto municipal, haberá algunha que outra boa muiñada en Barcia.



Francisco Castro Paz, meirego que traballou sete anos no Muíño de Barcia: "Levantábame pola mañá e ía para o muíño, levábanme alí a comida"



"Non vivía no muíño, pero traballaba alí todo o día, vivía na casa de Barcia, na que agora hai un bar. Levantábame pola mañá, ía para o muíño e non volvía ata a noite. Levábanme alí a comida e todo", conta o meirego Francisco Castro Paz, ‘Paco’, dos sete anos que botou como muiñeiro en Ribeira de Piquín.



Foi un amigo, co que coincidía nas feiras de Meira, quen o convenceu para que se convertese en muiñeiro. "Aprendín eu só todo e facía todo o que hai que facer no muíño", di Paco mentres sinala cun dedo a súa cabeza, lembrando que a única axuda que tivo foi nos primeiros días: "Foi un rapaz que había alí na casa ensinarme algo e ‘fuera’".



"Ao principio era difícil, porque non sabía o tempo que levaba moer nin esas cousas, pero unha vez que te acostumas, era fácil, era máis ‘sujeción’ que traballo. O máis duro era cargar os sacos, pero eu daquela tiña forza", di Paco, que lembra que se cargaban en bestas, "alí non ía coche, nin carro, nin nada", e que se pagaba cunha parte do gran, "dous litros por fanega".



A este meirego, que ri cando se fala de cartos, "pouco me pagaban, 90 ou 100 pesos ao mes, e dábanme casa e comida", gustáballe o traballo de muiñeiro: "Daquela eramos novos e había moita ‘juerga’ por alí", lembra cun sorriso, mentres bota a vista atrás para facerlle oco a outro recordo: "O que había era boas troitas... e grandes", así que aproveitaba para pescar.



"Alí estiven de marabilla", asegura, e só marchou porque un amigo "non parou ata que me levou con el". Foi soldador en Asturias ou no País Vasco e, logo de xubilarse, volveu a Meira.

César Miranda, veciño de Vilarpescozo que foi muiñeiro en tres ocasións: "Había que moer día e noite, teño botado noites enteiras moendo"



César Miranda De la Fuente foi muiñeiro ata en tres ocasións, a primeira delas antes de marchar para a mili, aínda que como el mesmo conta, oficialmente ese non era o seu traballo, senón que era criado de Pereiro. O muiñeiro oficial non era outro que Aníbal Otero.



"Había que moer día e noite, teño botado noites enteiras, porque daquela non había muíños nas casas", lembra sobre un labor que era "duro, porque estabas encima do río todo o día, con po e auga e todo aberto". As enchentes fortes obrigaban a parar e, nas épocas de seca, "había que encherse de tapar no río para que chegase a auga e poder moer, aínda que fose só con dúas ou cunha pedra, e de noite moíase mellor, porque a auga tiña máis peso", precisa.



"Viña moita xente, cunhas bestas cargadas e traían a fornada e moitas veces non podía levala no día, había moito traballo e non eran os sacos de agora, eran de cen quilos e había que subilos ás muxegas", di, detallando que, por exemplo, "cando viña moer o panadeiro, unha pedra xa moía só para el".



"Un tego de gran son 7,5 quilos, e dous tegos equivalían a un ferrado, máis ou menos", precisa sobre unha medidas hoxe en desuso, pero que daquela eran o seu día a día. Había que sabelas para saber canto cobrar.



Mais todo foi cambiando. Cando "a xente deu en comprar muíños para moer para o gando nas casas" ou comezaron a "desfacerse do gando", o traballo foi indo a menos "e xa non daba para pagarlle ao muiñeiro", así que acabou por pechar. O último muiñeiro foi un primo de César, veciño da Casa das Veigas.