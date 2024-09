Barcia pasa de 3 vecinos a 54 en un solo día con la llegada de migrantes

El municipio de Ribeira de Piquín, uno de los menos poblados de Galicia con 497 vecinos según el Instituto Galego de Estatística, sumó este lunes medio centenar de habitantes más con la llegada de un grupo de refugiados que vivirá en el hotel Mirador de Barcia, un pequeño núcleo que pasó así de 3 vecinos a 54 en un solo día.

Procedentes del centro de Cruz Roja en Carabanchel, los jóvenes, la gran mayoría naturales de Mali aunque también hay algún senegalés, bajaban del autobús en torno a las 17.30 horas tras recorrer más de 500 kilómetros hasta el que ya es su nuevo hogar, donde esta misma semana empezarán a aprender español y a formarse para poder integrarse en el mercado laboral y labrarse un futuro.

Las sonrisas tímidas, las conversaciones puntuales y la expectación imperaban en los recién llegados mientras se familiarizaban con un entorno donde el verde y la ausencia de casas son, en un primer vistazo, la nota dominante.

Mochilas, bolsas y literas en un hotel remoto

El personal de la ONG Rescate, que estos días trabajó en la puesta a punto de las instalaciones para acogerlos, les daba la bienvenida y se interesaba por su viaje, antes de empezar el reparto entre las doce habitaciones del establecimiento —se reacondicionaron colocando literas—, donde, finalmente, tras un largo día de cambios e incertidumbre, con su vida concentrada en mochilas y bolsas, los jóvenes pudiesen empezar a asentarse en un lugar donde alguno quizás acabe quedándose.

Ese es al menos el objetivo del Concello, que ha puesto a disposición de los coordinadores del proyecto los recursos municipales y de la Fundación Terreo para apoyar su formación, conscientes de la carencia de mano de obra en sectores como el forestal, el agropecuario, la construcción o la hostelería. Lo reconocía el alcalde, Roberto Fernández Rico, poniendo como ejemplo la brigada contraincendios. De sus cinco plazas se cubrieron solo dos.

Nada más tener la confirmación de la llegada de los refugiados, que en principio se quedarán cuatro meses, si bien cada caso se irá resolviendo de forma particular, según se complete su petición de protección internacional, mejoren el idioma o encuentren trabajo, el regidor remitió una carta a los vecinos para informar sobre la acogida, en la que les acompañan una docena de profesionales.

Los vecinos creen que "non vai haber problema"

"De momento non podemos dicir nada, porque non sabemos o que vai ser", explicaban Raúl y Visitación, dos de los tres únicos habitantes de Barcia. "Casas hai máis, pero están pechadas", precisan quienes ahora tienen, de golpe, más de 50 nuevos vecinos. "Eu creo que vai ir ben a cousa, non ten por que haber problema", vaticinan, recordando que varios hermanos de Raúl emigraron: "Marcharon a Suíza e non sabían falar, pero non os mandaron para aquí, cando chegaron aló tamén lles gustou que os apreciasen". "Por aquí traballo hai moito, porque somos todos xente maior, agora teñen que aprender o idioma, pero din que lles van dar clases de español", añaden quienes fueron los únicos testigos.

A solo unos cientos de metros, en O Chao de Pousadoiro, capitalidad municipal donde viven menos personas que refugiados han llegado, la noticia no les es indiferente. Pero son cautos, prefieren esperar y ver qué pasa. "Se veñen para traballar, eu véxoo ben", se anima a decir un vecino.

"Do que veñen facer hai pouca información, polo que oín, veñen prepararse para traballar", apunta otro, y añade: "O outro día escoitei aos de Monterroso e dicían que viñan con idea de poder traer a familia ou de formar familia aquí". Las conversaciones siguen. Alguien afirma: "Son persoas como os demais". La respuesta no se demora: "E logo que van ser?".