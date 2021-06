El bar A Estación de As Pontes echa el cierre tras la jubilación de su responsable, David García, que pese a que dejará la barra seguirá siendo ya David da estación para muchos.

"Cando abrín estaba todo deserto, non había nada aquí. A estación de autobuses levaría dous anos aberta, pero non había nin casas no Canal IV", dice este hostelero, que reconoce que aunque el trabajo en un bar es esclavo echará de menos muchas cosas, sobre todo a sus clientes, a los que no deja de agradecer su confianza.

El bar está en un local municipal de lo que fue la estación de autobuses —ahora reconvertida en edificio de usos múltiples— y eso implicaba mucho más trabajo que la barra y las tapas. "É por concesión. Do Concello é o local e a barra, o resto é meu", dice David, que espera que alguien tome el relevo pronto, aunque reconoce que las cosas suelen ir despacio.

"Eu arrisquei, non tiña traballo fixo e foime sempre moi ben. Quédome coa xente que coñecín, nunca tiven un problema", dice un hombre que pese a ser de Lousada, en Xermade, ya es tan pontés como cualquiera. Y recuerda aquellos tiempos en los que tenía que abrir las instalaciones de la estación a las 6.30 horas y no cerrarlas antes de las 23.00. "Facía consigna, paquetería, limpeza e vendía billetes de Alsa", enumera quien para muchos fue durante años la fuente de información sobre rutas y horarios de buses.