Un bar de Cospeito reparte un segundo premio de la Lotería Nacional

El sorteo de este jueves de la Lotería Nacional dejó un segundo premio en Cospeito, correspondiente al número 57.393 y dotado con 6.000 euros al décimo.

El boleto afortunado se vendió en el bar Bautista, en la Avenida Terra Chá de la localidad de Feira do Monte, donde, nada más conocer la noticia, reconocían sentirse muy felices por repartir este premio.

"Estamos contentos, porque xa que non tocou nada no sorteo do Gordo polo menos que toque algo no do xoves", afirmó María Cruña, una de las responsables del bar junto a su madre, María del Carmen Pardiño, y su hermano Brais Cruña.

Por ahora desconocen cuántos décimos vendieron, a la espera de hablar este viernes con Loterías, pero ya pueden sumar un premio más a los ya entregados en los últimos años, como un boleto del Joker de un millón de euros en 2013 o un décimo del tercer premio del Gordo de 2015, además de otros premios menores, y confían en que la suerte siga este sábado con la lotería de Reyes.

El 57.393 también fue vendido en otras 14 localidades españolas: Leioa (Bizcakia), Barbate y Los Barrios (Cádiz), Lucena del Cid (Castellón), Pioz (Guadalajara), Petra (Islas Baleares), Arguineguín (Las Palmas), Madrid, La Hoya y Vereda (Murcia), Pamplona, Costa Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Villanueva del Ariscal (Sevilla) y Cunit (Tarragona).

El primer premio recayó en el número 80.260, que se vendió solamente en la localidad cordobesa de Pozoblanco.