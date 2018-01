O bar Cascudo de Vilalba acaba a lotaría do Neno en menos de 24 horas

O bar Cascudo de Vilalba esgotou a lotaría para o Sorteo do Neno deste sábado en tan só 24 horas. Moitos pensan que a sorte chama a máis sorte e por eso estiveron atentos para ver cando se poñían á venda máis décimos no establecemento.



Un total de 50 series dun número que xa non está á venda.



A administración vilalbesa na que se vendeu tamén parte do Gordo de Nadal ve como as colas para entrar durante estes días sobrepasan a porta. E non son só chairegos os que se achegan ata a capital da Terra Chá, senón que os clientes desprázanse dende diferentes puntos de Galicia.