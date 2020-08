Un banco, infinitos besos

SON MUCHOS los lugares que se pelean por tener su mejor banco del mundo, el más retratado, el más compartido o el más buscado. Y en As Pontes acaba de nacer uno muy especial y con muchos seguidores, O Banco dos Bicos, un photocall frente a los jardines del Campo da Feira que anima a todo el que pasa a sentarse y fotografiar su mejor beso. Porque hay un banco, pero infinitos besos.

Hay besos apasionados, besos delicados, besos tiernos, de reencuentros y de despedidas, besos de amistad, de complicidad, besos de mamá y de papá, besos mágicos, primeros besos, besos de esquimal, de mariposa, besos en la mejilla y en la boca, besos al aire o incluso virtuales. Todos valen.

"Los besos son un lenguaje universal", dice la autora del mural, la artista local Sonia Sueiro, que asumió el reto de diseñar el photocall junto a los chicos de Aspanaes (Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista) para el proyecto As Pontes EnPezas. Porque el mural es dulce, y habla de besos y amor, pero es claro, y reivindica igualdad.

"Me siento súper feliz y muy afortunada por tener esta oportunidad. Nunca había pintado un muro antes y no me gusta pintar delante de la gente... Y era una presión enorme", explica Sonia, que asegura sentirse orgullosa del resultado. "A la gente le gusta y cada vez se mueve más. Lo más importante es que los chicos de Aspanaes quedaron contentos y ven sus dibujos reflejados en el mural", añade.

La idea inicial de O Banco dos Bicos era que los propios chicos de Aspanaes, que ya participaron en la primera edición del As Pontes enPezas con un mural en tiza, pintasen el diseño realizado por Sonia Sueiro. Pero primero el mal tiempo y luego la pandemia, no lo permitieron.

"Me pareció tan bonita la idea. Fui por Aspanaes antes de hacer el diseño para que ellos me hiciesen sus propios dibujos y como con el tema del Covid al final no pudieron pintar, para mí era fundamental que sus dibujos estuviesen integrados", dice la autora del mural, que realizó varios bocetos hasta encontrar el mejor marco para el banco y las creaciones de los chicos, a través de un mundo "un poco naïf", "muy amoroso e ideal", con "corazones y animalitos" y unas banderillas en las que integró los dibujos casi calcados de los chicos en un trabajo que se prolongó durante dos semanas.

"Sonia supo plasmar la esencia de los dibujos como si los hiciesen ellos. Para nosotros es una forma de poner en valor las fortalezas de los chicos y tirar barreras abajo de esos que dicen que no tienen sentimientos", dice Cristina Rodríguez, la profesora del colegio de Aspanaes, que asegura que la primera salida que puedan hacer al empezar el curso será al nuevo photocall.

Allí solo hay que seguir las instrucciones: "Ponte cómodo, bica como ti sabes e comparte este momentazo #AsPontesEnPezas", reza un cartel a la derecha del Banco dos Bicos. Y ya son varios los que se han animado a posar porque "nas Pontes os bicos están moi ricos".