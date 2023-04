O Bañal: camiños de cine cheos de natureza

Localización

Na entrada de Muimenta, se se circula de Vilalba cara a Meira seguindo a LU-120, xusto ao pasar as instalacións da empresa Saiga hai un camiño á esquerda que está indicado como Castañal e que leva aos viais, ás fincas e á Barreira.

Orixe

Hai anos, onde hoxe está a Barreira, sacábase barro —de aí o nome—, alí había unha telleira. Cando deixou de usarse, a auga da chuvia e o feito de que se trata dunha zona húmida pola que pasa o rego de Portarrieiro encheron o furado creando unha sorte de lagoa.

Titularidade

Paula Francos explica que, polo que lle contaron, hai tempo o Bañal eran sobre todo veigas comunais ás que ían os veciños coas vacas, mais despois os terreos fóronse pechando pouco a pouco dando paso a propiedades particulares.



Un dos camiños do Bañal. C.PÉREZ

O banco da cociña da casa de Porto do Sal. Ese é, de todos os posibles no mundo, o recuncho predilecto de Paula Francos Anllo. Mais, se esta veciña de Muimenta ten que saír da porta da casa para fóra, entón decántase polo Bañal: "É onde vou dar os paseíños cos cans de meu pai as fins de semana e os festivos e é onde desconecto de todo", asegura esta moza, coñecida e recoñecida entre a veciñanza por ser a artífice dos cartaces promocionais da Moexmu dende hai xa uns anos.

Non resulta difícil atopar razóns polas que lle gusta o sitio. Está cheo, como a propia Paula di, de natureza. Alí, resulta doado esquecer que apenas a uns metros existen unha transitada estrada e toda unha vila. O son dos vehículos pérdese entre os rechouchíos dos paxaros mentres as raiolas do sol da primavera pelexan por facerse un oco polo medio das ramallas das árbores, vetustas e noviñas. Alí, abrollan as autóctonas, integradas na paisaxe entre hedras, felgos e flores e, alí, entre elas perduran algúns que outros lonxevos e solitarios piñeiros e eucaliptos que nin fóra de lugar semellan.

A Barreira, no Bañal de Muimenta. C.PÉREZ

Óese berrar unha vaca ao lonxe, repite, e outra contesta. Agora é un cabalo. E a senda segue, enmarcada por fincas de verde herba, peches naturais e unha masa de auga, A Barreira, de gran vida acuática na que, cousa curiosa, "hai cisnes dende hai uns meses", explica Paula, que descoñece de onde poideron vir.

Vista da Barreira. C.PÉREZ

"É un lugar moi tranquilo", ratifica esta veciña de Muimenta, que confirma o que se intúe con só poñer por alí os pés e deixarse ir: "Dá gusto pasealo en calquera das estacións do ano", que a bo seguro que se identifican perfectamente cando se seguen eses "camiños de película", dos que Paula é unha protagonista asidua, coma as bolboretas neste tempo. Aínda que iso si, tamén hai cousas que sobran, coma os restos de lixo que "non deberan estar aí".

Camiño no Bañal. C.PÉREZ

Mais estes non abondan para restarlle querenza por un lugar ao que tamén a une un forte compoñente emocional. "No Bañal ten meu avó unha finca, e agora que el non pode desprazarse ata alí só, sempre que vou despois pregúntame por como está", confesa Paula, para a que "esa conexión o fai aínda máis especial para min".