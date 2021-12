O segundo ano pandémico foi a das recuperacións. Houbo excepcións —non se celebraron a Moexmu, a Festa do Queixo San Simón, a Festa da Filloa, a da Maquinaria de Cospeito ou a Fraga— máis boa parte das citas importantes si se retomaron, e ata se puxeron novas iniciativas en marcha, coma o Festival de Poesía Guitirica, se ben todo ha de pasar polo filtro da realidade covid.

Volveron tamén as manifestacións, por unha transición xusta ante o peche de Endesa, en defensa da sanidade no rural ou do mantemento dos servizos financeiros, para tentar evitar o peche do Ceip de Baamonde, contra a instalación de macroparques eólicos, para reivindicar unha subida dos prezos do leite logo do incremento de todos os custos de produción ou para que a Rúa da Pravia de Vilalba recupere o dobre sentido de circulación.

Esta última reivindicación nacía logo da decisión municipal de fixar que o tráfico só circule cara a Mondoñedo, para reducir a intensidade ata que se renove a obsoleta traída. A solución chegaba logo de caer de madrugada a fachada da Casa das Maragatinas na Rúa da Pravia, o que á súa vez producía unha fuga de gas que provocaba un devastador incendio que obrigaba a desaloxar varios edificios.

Non houbo que lamentar danos persoais, pero os materiais foron moi significativos, igual que en Jamones Francisco Otero, onde milleiros de xamóns se calcinaban cando un voraz lume destruía unha parte da gran nave desta empresa vilalbesa, ou en varios inmobles que se viron este ano afectados polo devastador efecto das chamas, entre eles o dunha casa en Carral (Begonte), que obrigaba a cortar varias horas a N-6, ou de dous edificios nas Pontes, que destrozou un bar.

Os incendios foron sinalados na actualidade dun ano no que tamén houbo cousas que celebrar. Coma os aniversarios do nacemento do mestre Xosé Seivane, da construción da escola habaneira de Roupar, da declaración de Santa María de Meira como Monumento Nacional, do belén de Begonte, da creación da capela do castiñeiro de Baamonde, das escavacións no Castro de Viladonga, da Banda de Vilalba...

E como é imposible resumir 365 días nunhas liñas, como testemuño serven que McDonald’s escolleu a Granxa Grixeira do Arneiro para colocar un tótem, Gaitafilmes colleitou novos éxitos, o lago pontés estreou bandeira azul, Abadín serviu para probar un innovador sistema formativo con realidade virtual; hai novos murais embelecendo rúas e edificios, Muras ten o seu propio banco con vistas; Manuel María está na casa de cultura de Vilalba (aínda que non como se pide) e déronse pasos para recuperar e recoñecer vellos camiños...

En imaxes

Cultura ► Tristes despedidas

O político e escritor José Ramón Ónega, de 81 anos, finaba en febreiro en Madrid por covid, mais o funeral no seu benquerido Mosteiro non se oficiou ata o verán. E se o ano se abría coa perda dun Fillo Predilecto de Pol, nos seus últimos compases despedía a outro, neste caso de Begonte. O polifacético e recoñecido artista Víctor Corral falecía aos 84 anos. Outro grande, o escritor Darío Xohán Cabana, marchaba aos 63, e igualmente sorpresivo foi ter que despedir ao párroco Javier Rodríguez Couce aos 50 anos.



Educación ► Unha despedida moi criticada

O peche do Ceip de Baamonde non gustou e non se entendeu. O Concello e Educación acordaron unificar a docencia no Ceip Virxe do Corpiño e converter o colexio de Baamonde nun conservatorio con auditorio, para o que xa hai consignado un millón de euros. Mais o pobo e as familias dos 30 alumnos pelexaron ata o final, sen éxito, por non perder un servizo no rural.

Sucesos ► Asaltos bancarios por duplicado

O 1 de maio os ladróns rebentaban o caixeiro da oficina de Caixa Rural da Pastoriza, provocando innumerables danos e facéndose cuns 30.000 euros. O 26 de agosto, o suceso repetíase en Castro, mais sen botín para os asaltantes. Os supostos autores, que tiñan a base de operacións en Ribadeo, foron detidos en outubro en Oviedo, tras outro roubo a un banco.

Mundo animal ► Familia numerosa e premios

Ataques de lobo, animais desnutridos ou maltratados... son noticias que non debería haber, pero hai. Mais de cando en vez tamén hai titulares que espertan tenrura, coma a ovella da Gandería do Piñeiro de Cospeito que tivo cinco años, ou orgullo, coma a gandería Rey de Miñotelo, que volveu colleitar numerosos premios nos certames gandeiros máis prestixosos.

Patrimonio ► Uns volven, outros din adeus

O Concello de Vilalba apostou por tirar o parque acuático da Madalena, mentres que o de Guitiriz fixo o posible por salvar a Casa da Botica, mais esta desapareceu, vítima das inclemencias meteorolóxicas e da mala planificación. Porén, non todo foron malas noticias para os guitiricenses, pois certificouse unha nova venda do balneario, coa previsión de abrir en 2023.

Infraestruturas ► Unha misa para conmemorar

O presidente da Deputación pediulle ao cura de Momán que oficiase unha misa para conmemorar que as obras da estrada de Momán ás Pontes progresaban adecuadamente. Oficiouna, e aproveitou para reivindicar servizos no rural. As reivindicacións de arranxo de vías son unha constante, e este ano houbo outra boa nova parcial: amañouse un tramo da LU-170.