O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e o alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, mantivron este xoves un encontro de traballo no que abordaron a colaboración entre as dúas administracións para favorecer o desenvolvemento de proxectos conxuntos no municipio.

Arias destacou a cooperación da Xunta cos concellos, especialmente os rurais e de menor poboación, para ofrecer servizos e dotacións á veciñanza e equilibrar as condicións de vida e de traballo en todo o territorio.