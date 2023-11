Balado asegura que el Concello no pone ninguna "traba" al centro de refugiados

El alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, defendió este sábado que el Concello no puso "ningunha traba" al centro de refugiados de Castro de Rei previsto para el antiguo Hospital San Rafael. Las declaraciones del regidor llegan en contestación a las "acusacións verquidas por parte do presidente da Deputación no Parlamento" y para "saír ao paso destas críticas inxustificadas".

"Dende o Concello en ningún momento se boicoteou o suposto proxecto, entre outras cuestións porque a día de hoxe a Deputación aínda non presentou ningún proxecto", expresó Balado, que aseguró que la única información que tiene el Concello es "a consulta técnica e xurídica que formulou a Deputación solicitando o pronunciamento da secretaria municipal e da técnica de urbanismo sobre a posibilidade de evitar a segregación urbanística da parcela cedida ao Ministerio de Inclusión para construír en solo rústico".

"Dende a secretaría municipal e a área de urbanismo emitironse sendos informes nos que se manifestaba esta imposibilidade de cesión directa da parcela, sendo necesario acudir a un plan especial de dotacións, como fixo no seu día Fudace", dice el regidor, que asegura que su forma de proceder no es mirar "a cor política dos proxectos". "Entendemos que a Deputación ten que enfocar esta cuestión tecnicamente, en lugar de facer uso da presión mediática", concluyó.