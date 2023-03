Bailes internacionais

Vilalba contará un ano máis cunha importante representación no máximo nivel da danza internacional. As rapazas e rapaces -aínda que poucos- da Escola de Movemento estarán esta semana no clasificatorio para o Mundial 2023. O Fórum de la Evolución de Burgos converterase, de xoves ata domingo, no epicentro nacional da danza acollendo máis de 30.000 bailarinas que buscarán clasificarse para a fase final da competición coa posta en escena de máis de 2.000 coreografías.

A Escola de Movemento, con moito traballo e sacrificio, será unha das catro galegas na cita -xunto a representantes de Vigo, Baiona e Sada- e enviará 95 nenas, nenos e rapazas para presentar un total de 24 coreografías no escenario burgalés. As chairegas participarán "con toda a ilusión do mundo" nas categorías mini, children, junior e sénior nas diferentes modalidades, como ballet, contemporáneo, acrodance, hip hop, lírico, jazz, comercial ou showdance.

Noelia Blanco, responsable da escola vilalbesa, xa está preparada para vivir tres días de máxima intensidade, con xornadas nas que "entras a unha hora ao teatro pero non sabes cando saes". Algunhas das súas alumnas presentarán varias coreografías, polo que a esixencia será máxima diante dun xurado internacional que valorará exhaustivamente os seus bailes. "Para min é unha aprendizaxe moi boa para a vida. Eu, por exemplo, non sei se tería aprobado as oposicións de non ser polo feito de expoñerme ao bailar", confesa Noelia.

Moitas das alumnas da escola vilalbesa xa coñecen o funcionamento deste estilo de competición, na que levan participando dende hai máis de cinco anos. Porén, haberá ata 15 pequenas debutantes. Os nervios antes da actuación aparecen de xeito inevitable, pero as que máis sofren non son as nenas. "Están máis nerviosas as nais", afirma Noelia entre risas. Cada rapaza irá acompañada da súa familia nunha experiencia que todos agardan aproveitar ao máximo.

Nesta edición do clasificatorio, a Escola de Movemento enviará dous buses, un que sairá este xoves ao mediodía, e outro o venres. "Tivemos a sorte de que non nos tocou bailar o primeiro día. Ademais, as que non bailan o venres, non perderán ningún día de clase", explica Noelia, que realizou un gran traballo de preparación previa, con bastantes horas de ensaio.

O feito de non participar no concurso o primeiro día supón un importante aforro para a humilde escola e as súas bailarinas, que se fan cargo de todos os gastos do desprazamento, así como da inscrición, algo que non sucede noutros ámbitos. "O Estado paga ás federacións deportivas. A cultura en España non está recoñecida e a danza non é valorada. Os novos deportistas teñen bolsas, en cambio, se queres ser bailarina, cústache un ril", expón crítica Noelia, subliñando que unha das súas alumnas tivo que facer fronte a unha inscrición de 300 euros, ao presentar once coreografías.

"Se queres ser bailarina, cústache un ril"

E non é o único gasto para o case centenar de bailarinas que viaxarán ata Burgos esta semana. O vestiario empregrado nas actuacións é unha das partes máis importantes para o xurado, sendo un dos puntos relevantes a avaliar. "As nosas puntuacións sempre baixan por culpa disto. Non temos os cartos para gastar o mesmo que outras escolas no material. Coas nenas máis pequenas intentamos facer manualidades e coas maiores procuramos que non gasten máis de 50 euros", comenta a profesora.

Contra vento e marea e pese a isto, Noelia Blanco ten claro que a vantaxe máis significativa coa que contan é o entusiasmo, algo que non lles poden roubar de ningunha maneira. "Temos moita ilusión. Elas sempre van coa esperanza de gañar. Se o conseguen levan unha alegría e se non non se enfadan, non se frustran... felicitan ás gañadoras e continúan tan felices", destaca. "Non agardo nada, só que o pasen ben", afirma a profesora. Aínda que o principal obxectivo é esta diversión, non sería sorprendente que moitas das coreografías chairegas acabasen presentadas no Mundial de Braga, que se celebra do 30 de xuño a 8 de xullo.

De feito, na pasada edición, a Escola de Movemento conseguiu as puntuacións necesarias para levar a metade dos seus traballos á fase final, que se disputou en San Sebastián. Na cita mundialista lograron dous meritorios primeiros premios. Un destes ouros foi grazas a unha muiñeira. "Era a primeira vez na historia que se presentaba unha. Os membros do xurado alucinaron", recorda Noelia. Non se sabe se lograrán repetir estes éxitos, pero toda a localidade de Vilalba pode estar segura de que estas rapazas deixarán nun bo lugar á danza chairega.