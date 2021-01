Tiestos, viejas cafeteras, conchas, tambores, bocinas... cualquier "instrumento" que sonase sirvió el domingo a las decenas de asistentes a una nueva concentración en defensa del colegio de Baamonde para, que pasan por mantener el colegio funcionando tal y como lo ha hecho hasta ahora y no unificarlo con el Ceip de Begonte, tal y como ha propuesto el Concello para así destinar las instalaciones de Baamonde a la creación de un conservatorio.

"Non ao peche, non a unificación!", "Ulla, escoita, Baamonde está en loita!", "O pobo, unido, xamais será vencido!", o "Do cole de Baamonde non nos moverán" fueron algunas de las consignas que pudieron escucharse en una sonora marcha que discurrió por la Nacional VI, desde la iglesia parroquial de Santiago de Baamonde hasta el colegio, y que contó con el apoyo de diversas entidades y políticos. Acudieron alcaldes y ediles socialistas y el parlamentario Luís Álvarez, representantes de Fapacel y del Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza y también de la Federación de Asociacións de Veciños de Lugo y la plataforma Galicia Baleira.

"O obxectivo número un é fixar poboación no rural e para iso non hai que pechar servizos, bos servizos, que teñen que ser de proximidade, este debe ser o primeiro caso dun alcalde que propón que se peche un colexio que ten alumnos suficientes", indicó Jesús Vázquez, en representación de la federación y la plataforma, de las que ha ofrecido su colaboración a la Anpa y la asociación Montenegro para lo que sea necesario.

Desde estas inciden en que no se puede dar por hecho que el centro está condenado a cerrar en pocos años, porque hay familias interesadas, tal y como ocurrió este año, que optan por el "trato personalizado" y un centro poco masificado. Es el caso de una mamá que trae a su hija desde Lugo. "Vén moi contenta, prefire vir ca quedar na casa, e a educación aquí é moi boa", indicaba.

"O covid xa lles sacou todo aos nenos, o único que lles queda é o colexio e tamén llelo queren quitar?", se preguntaban en una familia. E indicaron que los niños tampoco son partidarios de cambiar de colegio, como precisó otra de las asistentes: "Mis hijos están encantados aquí; el mayor acaba este año y está indignado ante la posibilidad de que su hermano no pueda estudiar aquí".