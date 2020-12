La Anpa del Ceip de Baamonde y la asociación de vecinos remitirán un escrito al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para interesarse por el futuro del Ceip de Baamonde, tras las "respostas contraditorias" obtenidas al preguntar por su posible cierre en la jefatura territorial de Lugo.

Ambos colectivos recuerdan que, tras la reunión del día 9 en la que el alcalde les trasmitía la idea de unificar los dos colegios del municipio en Begonte y destinar las instalaciones de Baamonde a conservatorio, llamaron el día 10 a la delegación de Educación en Lugo.

"Dixéronnos que descoñecían esta medida e que a súa intención non era pechar o colexio", aseguran, al tiempo que precisan que el 12 remitieron un escrito a la jefa territorial de Educación en Lugo y el 18 volvieron a llamar: "Dísenos que dan o seu visto bo ao peche do colexio, que todo depende do alcalde", precisan, pese a que este "non ten competencia".

Este lunes recibieron la respuesta del Servicio de Inspección Educativa, en la que se detalla que este organismo no prevé unificar los centros, no le consta la propuesta del Concello y no prevé "eliminar" uno de los colegios. Ante lo que entienden que son mensajes contradictorios, se dirigirán a la Consellería de Educación.