Axenda do mércores 16 ao luns 21 de agosto

Meira

As Festas do Quince entran na recta final

Mércores e xoves. O programa das patronais meiregas inclúe hoxe procesión ata a capela de San Roque e misa. Pola tarde haberá espectáculo de monicreques e xogos populares. A vermú e a verbena será con Hermo. Os festexos chegarán á súa fin o xoves coa Xira en Porto da Pena, amenizada por La Hora Bruja.



Concerto de balde na Praza Maior

Venres. 20.30h. Continúa o ciclo dos Venres Musicais.

Do Estreito a Louseira pola Mexadoira

Sábado. 11.00h. Andaina de 12 quilómetros con xantar na Louseira. Custa 15 euros e hai que apuntarse na oficina de turismo.

Guitiriz

Parga honra a Fuxan os Ventos

Venres. 19.00h. As asociacións de Parga organizan no CIT un evento para conmemorar os 50 anos de historia da formación musical. O acto será o preludio das festas de San Roque, amenizadas por Ferreiriños, Son D’ Festa, Galilea (día 19), Banda Municipal de Guitiriz, Os Trileros, Dilema, La Favorita (20), e D’Vicio e América de Vigo (21).

Vilalba

Obradoiro de baile e concerto de Boroa

Venres. 20.00h. Sabela Maneiro impartirá un obradoiro de baile galego no que os participantes se iniciarán na xoga e, ás. 22.00 horas, será o concerto, con entrada libre e gratuíta, promovido polo Instituto de Estudos Chairegos (Iescha).

Cospeito

Alentía Teatro presenta Contos na escada

Venres. 20.30h. A biblioteca rural de San Martiño de Pino acolle esta actividade teatral.

Muras

Perfeccionamento en apicultura en Carelle

Venres. De 16.30 a 21.30h. Sábado e domingo. De 09.00 a 14.00h. A OAC de Vilalba organiza este curso no apiario murés, impartido pola Casa do Mel de Goente e que terá continuidade os días 30 de agosto e 1 e 2 de setembro. Para máis información: 982.82.89.54.

III Festival Cultural Pozomouro en Muimenta

Sábado. Todo o día. A completa programación, que se desenvolverá na área recreativa Ribas do Miño, inclúe unha ruta de sendeirismo (11.00), obradoiros de danza, pintura ou poesía, actividades para os máis pequenos, monicreques, artesanía e música con concertos de Los Tres en un Piso, Mibuenaventura, Balklavalhau, Rozadura e o DJ Balsjkandal. Hai zona de acampada de balde.

As Pontes

Un Mar de Lecer ofrece tres actividades no lago

Sábado e domingo. Artefeito mesturará no seu espectáculo do sábado (18.00) circo, música e maxia, na mesma xornada na que haberá un concerto de Anís Guateque (19.00). O domingo (21.00) será a música urbana de Lora a que encherá o lago. Estas actividades, encadradas no programa DinamizartJ, contan co patrocinio do Instituto para la Transición Justa.

Castro de Rei

Clausura do certame de teatro afeccionado

Sábado. 21.00h. Metátase Teatro de Palas de Rei presenta Ao carón das palabras, no centro cultural Xosé Manuel Carballo, a última sesión do certame dos Baluros.

Xermade

Semifinais do XI Trofeo de fútbol Manuel González Fernández

Sábado e domingo. 18.30h. A primeira semifinal disputarana Roupar e Cabreiros no campo de Cazás e a segunda, Cazás e Xermade, no campo deste último. O partido polo terceiro e cuarto posto será o 9 de setembro en Cabreiros e a final, o 10 en Roupar.