Axenda do 12 ao 19 de marzo

As Pontes

Cata de mel, premios e libro na Casa do Mel

Mércores, xoves e domingo. 16.30 horas Os días 13 e 14 será a cata e o 17 a final, coa entrega de premios ás 19.30. Ese día a escritora Carmen Toba Trillo presentará libro A cultura do mel na Costa da Morte.

Xoves na Biblio, na Casa Dopeso: Bos días Leo!

Xoves. 18.00 horas Espectáculo de Trémola, a partir dun ano.

Libro Os afogados, de Pablo J. Rañales

Xoves. 20.00 horas Presenta na biblioteca, co xornalista Román Varela.

Relatorio do micólogo José Castro

Venres. 18.30 horas A Casa Dopeso, no marco do ciclo Terra de Cogomelos, acolle a charla do directivo da Sociedade Micolóxica Lucus, na que falará sobre o xénero cantharellus.

VI Torneo Club 8 Pies, en apoio á AECC

Sábado. 12.00 horas Campionato de billar, na Rúa Piñeiral, 36.

Vilalba

Obradoiros infantís polo Día da Muller

Mércores. 16.00 e 17.30 horas O Concello organiza, co gallo do 8-M, os obradoiros infantís Mulleres na historia e Mulleres galegas rebeldes e pioneiras na biblioteca municipal.

Nutrición e hábitos saudables en Santaballa

Venres. 17.00 horas Taller na escola.

Festival proexcursión de 4º Eso do Basanta Silva

Venres. 19.00 horas Actuacións no auditorio, entre elas unha do grupo Lambe Lambe. Entrada: tres euros.

Cea baile na Nova Ruta da 60ª Festa dos Pepes

Sábado. 21.30 horas O acordeonista Carlos animará a velada.

Fénix, Escaparate e Epo-K, en Lanzós

Sábado e domingo. 13.30 horas Festas de San Xosé, con misa e música.

Viaxe a Castrillo de los Polvazares e a Astorga

Domingo. 7.30 horas. Organiza a asociación veciñal de Román. 600.86.21.15.

Abadín

Contos pola igualdade co gallo do 8-M

Venres 12.30 horas Trémola Teatro presenta o contacontos Dúas nenas moi valentes no salón de actos da casa do concello.

Castro de Rei

Presentación de Mulleres en xogo

Venres. 21.00 horas O Concello réndelle homenaxe ás mulleres deportistas do municipio con unha peza audiovisual de Filme Fotografía e Rubén García. Na presentación, na casa da cultura de Castro, actuará un cuarteto feminino do grupo tradicional Os Valuros e haberá un coloquio moderado por Lucía Madarro e no que intervirán a concelleira de Servizos Sociais, María José López, e a xornalista Tania Fernández Lombao.

Xornada no Museo do Castro de Viladonga sobre o millo miúdo

Sábado. 11.00 horas Con Andrés Tiera, Olalla López-Costas e Bernardo Ordás. Verase Os millos ausentes, documental de Illa Bufarda

Pol

Casa Chaín: elaboración de pan en forno de leña

Sábado. 10.00 horas Máis información: 655.35.93.05 ou [email protected]

Cospeito

Festival de Privamera de Asubíos da Chaira

Sábado. 20.00 horas A casa da cultura de Feira do Monte acolle este tributo aos anos 80 e 90, no que actuarán a banda de gaitas Dambara de Burela, Os do Campo, a coral polifónica municipal Virxe do Monte e os anfitrións.

Guitiriz

Excursión do Concello á feira de Padrón

Domingo. 9.00 horas Inscricións, por 30 euros, ata o 14. 982.37.01.09.

Meira

Inauguración da exposición Lembranzas e lugares

Domingo. 13.30 horas Organizada pola Confraría Nosa Señora do Pedregal no marco dos actos da Semana Santa.

Begonte

Tres horas de formación en primeiros auxilios

Luns. 16.30 horas Na casa da cultura. Inscricións: nas oficinas municipais, 619.45.50.26 ou 982.39.61.43.