Axenda do 8-M na Chaira

Mércores 6

Xermade 12.00 horas Narración oral para escolares ‘Rapazas de conto. Contos pola igualdade’. Ceip de Xermade.

Xoves 7

Vilalba 20.00 horas O Iescha promove a charla de Aurora Marco, autora do libro Mulleres na guerrilla antifranquista galega e guionista do documental As silenciadas de Pablo Ces, que se proxectará. Casa da cultura.

Venres 8

Meira 11.25 horas O Concello promove a lectura dun manifesto, os alumnos de 4º da Eso do IES Pedregal de Irimia presentan Diálogo interxeracional e haberá unha actuación de Branca Villares. Centro cultural.

Vilalba 17.30 e 20.00 horas Os colectivos feministas de Vilalba e da Terra Chá organizan unha lembranza a Lola Ferreiro, finada en decembro. A continuación, o Club de Lectura Feminista de Vilalba presentará unha guía de suxestións e Noelia Darriba presentará o proxecto Invisibilizadas. Feminismos no tempo. Por último, haberá unha concentración, na que se escenificará Esperando. Casa da cultura e Praza da Constitución.

Guitiriz 16.00 e 19.00 horas Café feminista organizado polo Concello, no que haberá un coloquio e se prepararán pancartas para a posterior manifestación do 8-M polas rúas. Casa Habanera e Campo da Feira.

Vilalba 12.00 horas Inauguración da exposición Educación en feminino: un paseo pola historia, cedida pola Facultade de Profesorado de Lugo. IES Basanta Silva.

A Pastoriza 19.00 horas Mesa redonda, moderada por Lourdes Abuide, sobre mulleres coidadoras. Salón de actos da casa da cultura.

As Pontes 20.30 horas Concerto de Sisters in the House. Cine Alovi.

As Pontes 20.30 horas Manifestación do Colectivo Feminista As Pontes. Saída da casa do concello.

Cospeito 22.00 horas Xotramu organiza a proxección do documental Julia, dirixido polo vilalbés Jacobo Lagüela e protagonizado pola súa avoa. Igrexa vella de Muimenta.

Sábado 9

As Pontes 11.30 horas IV Xornada Feminista do Colectivo Feminista As Pontes, que inclúe charla sobre coidados na saúde feminina a cargo da doutora Carol Strate, un xantar e un café debate pola tarde. EcoEscola As Campeiras.

Xermade 21.30 horas O Concello organiza a XVI Cea da Muller de Xermade, que estará amenizada por Verónica Cambón e incluirá un reparto de detalles entre as asistentes. O custo é de 20 euros, 25 para non empadroadas. Restaurante O Paso de Candamil.

Domingo 10

Meira 12.00 horas Presentación da exposición fotográfica Mulheres, de Mercedes Vázquez Saavedra, coas intervencións da autora, de Tareixa e Marica Campo e de Xulio Pardo de Neira. Poderase ver ata o 16 e o 15 haberá un recital poético ás 20.30. Cabanón da Praza do Convento.

Mércores 13

Vilalba 16.00 e 17.30 horas O Concello organiza os obradoiros infantís Mulleres na historia e Mulleres galegas rebeldes e pioneiras. Biblioteca municipal.

Martes 19

Vilalba 19.00 horas Educación sexual para as familias. Biblioteca municipal

Sábado 23

Guitiriz 20.00 horas Actuación de Susana Seivane, do ciclo Concertos con Voz de Muller da Deputación. Casa Habanera.

Vídeos

Como cada ano, son varios os concellos que preparan vídeos polo 8-M. Na Pastoriza centrarase na muller coidadora e Filme Fotografía e Rubén García elaboraron os de Begonte, Igualdade a ollos da sabedoría e a inocencia, con conversas entre menores e maiores; Cospeito, con dúas propostas ao redor da muller e o seu traballo, Donas dos seus soños e A vida sen min; e Castro de Rei, Mulleres en xogo, centrado no deporte e que se presentará cun coloquio o día 15 na casa da cultura.