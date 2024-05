Axenda do 7 ao 13 de maio

Cospeito

Proxección do documental Chicas nuevas 24 horas

Mércores. 11.45 horas A xornada, na casa da cultura de Feira do Monte, inclúe unha actividade co alumnado. Ademais, de xeito complementario, no baixo do edificio exponse ata o día 16 a mostra relacionada, que poderá verse de luns a vernes, de 11.00 a 14.00 horas.

Foliada en Muimenta

Sábado. 19.00 horas Pozomouro e Aquilino Iglesia Alvariño organizan unha nova edición desta cita na que haberá caldo e filloas, un obradoiro de iniciación á muiñeira; as mostras Tradición, de Estudo Aldea, e Introspección, de Alberto Paz; e música con Pandereiterxs de Muimenta (Anpa), Charanga 555, Os do Campo e Árdelle o Eixo.

Meira

ITV para ciclomotores, na Campa do Plantío

Mércores. De 9.00 a 13.30 horas Cita previa: 902.30.90.00.

Xermade

Taller de risoterapia na habaneira de Roupar

Martes. 17.00 horas Máis información: 678.74.41.78 ou 607.84.33.84.

Andaina pola Ruta dos Muíños da Xábrega

Domingo. Consultar Sober é o destino da última saída da asociación veciñal de Cabreiros. Información: 686.10.47.80.

Vilalba

Palestra informativa: Os impactos de Altri

Xoves. 20.00 horas O Iescha promove un debate coas intervencións de Ana Fernández Santamarina, Cosme D.Romay e Marcial Barral. Na casa da cultura, con entrada libre.

Relatorio de Beatriz Maceda na casa da cultura

Venres. 20.00 horas A mestra e escritora falará de 'Luísa Villalta: a palabra precisa, nunha sesión promovida polo Iescha co gallo do Día das Letras Galegas.

Concerto de tres corais no auditorio municipal

Venres. 20.30 horas A Polifónica Vilalbesa organiza este recital, no que tamén actuarán a coral Área Sanitaria de Ferrol e a Luar de Vilalba. Entrada gratuita.

Décima Ruta Turística do club Vilalba 4x4

Sábado. 21.30 horas. Domingo. Todo o día Información: 691.69.67.96 ou 636.87.88.58.

Luísa Villalta: Isaura e Tristán contastorias

Domingo. 19.00 horas A Praza de Santa María acolle esta adaptación de Fantoches Baj da obra da autora á que se lle dedica o 17 de maio.

As Pontes

Xoves na Biblio: Consertasso na horta

Xoves. 18.00 horas Espectáculo de Brais das Hortas, na Casa Dopeso, con entrada de balde.

Jordi Cicely falará de Mariela envenena mis sueños

Xoves. 20.00 horas O autor lugués presenta na biblioteca municipal Enrique Rivera Rouco a súa primeira novela, que vai xa pola terceira edición. Entrada libre.

A agrupación coral Endesa cumpre 50 anos

Sábado. 20.00 horas Concerto conmemorativo no Cine Alovi.

IV Quedada Lanera, no local de Espiñaredo

Domingo. 16.00 horas Custo: dous euros. Inscricións: 658.96.15.05

Begonte

Celebración do día das persoas maiores

Sábado. 13.00 horas Haberá misa na igrexa de San Pedro e un xantar popular no pavillón do Ceip Virxe do Corpiño, con animación musical e sorteo de agasallos.

Ribeira de Piquín

VIII Festexo da Troita, organizado por Rodeo

Sábado. 7.30 horas Con concurso de lance, xantar e música con Kalima 3.0 e Cosmedeejay. Máis información: 687.24.96.87.