Axenda da Chaira do 7 ao 12 de febreiro

Vilalba

Charla de gandería equina: do convencional ao ecolóxico

Xoves. 10.30h. Craega e Puraga promoven esta xornada no hotel spa Attica21 de Santaballa.

Presentación de dous libros de Adela Figueroa

Xoves. 20.00h. O Iescha, coa colaboración do Concello, presenta os libros ‘A cuadratura do círculo’ e ‘Gotas, desde a terra até ás nuvens’ na casa da cultura de Vilalba. Marisa Barreiro, Pilar Maseda e María Xosé Lamas acompañarán á autora no acto.

Guitiriz

O Moredo. A resistencia do Entroido Ribeirao

Venres. 21.00h. Xermolos e o Festival de Cine de Roca, coa colaboración do Concello, organizan na Casa Habanera a proxección do documental de David Vázquez.

Abadín

Obradoiro para cultivar a autoestima

Xoves. 17.00h. Querote+ imparte este taller dirixido a rapaces entre 14 e 16 anos para abordar cuestións coma as habilidades sociais ou a expresión emocional.

Cospeito

Campionato social sobre becacina

Sábado. 8.30h. O tecor Terra Chá promove esta proba, tras a que haberá unha comida. A concentración antes de saír será no bar Alvariño de Muimenta.

Xornada da Sociedade Galega de Cetraría

Sábado. 9.00h. A entidade organiza unha xornada de cetraría coa colaboración do tecor Terra Chá.

Inicio dos obradoiros de memoria e de saúde

Luns. 16.30h. Impartirase na casa da cultura de Muimenta e abordará a estimulación da memoria, o desenvolvemento emocional, as novas tecnoloxías, a animación á lectura ou a psicomotricidade. O mércores 14 comezará en Feira do Monte.

As Pontes

Actuación do Mago Paco

Xoves. 18.00h. O ilusionista pontevedrés ofrecerá o espectáculo infantil ‘Unha maxia diferente’ na Casa Dopeso das Pontes, dentro da programación do ciclo Xoves na Biblio. A función, con entrada gratuíta, está dirixida a maiores de cinco anos.

Escrita literaria en Encetando o maxín

Venres. 20.00h. Xosé Carlos Carracedo Porto coordinará este obradoiro. Para asistir é preciso inscribirse na biblioteca.

Animada verbena coa orquestra Escaparate

Sábado. 23.00h. Festa de Entroido no patio do colexio Santa María. Entrada gratuíta.

Patrick e El viejo roble, na Casa Dopeso

Sábado e domingo. A película de animación poderase ver os dous días ás 17.00 horas e o último filme de Ken Loach, ás 19.30 horas. Ademais o sábado tamén haberá un pase ás 22.00 horas.

XLIII Feira do Grelo

Domingo. Todo o día Haberá o tradicional concurso de cestas, postos de venda de distintos produtos, exhibicións de torneado de madeira, faladoiro sobre o sector agrogandeiro, degustacións populares, xogos tradicionais,

pasarrúas con Os Trevillas, Canavella, No Cómbaro e o Entroido de Samede e un concerto de Amancio Prada

Inspección técnica de ciclomotores

Luns. De 9.00 a 13.30 e de 15.15 a 18.00h. Unha unidade móbil da ITV estará no circuíto de karts. Cita previa: 902.30.90.00.