Axenda do 5 ao 10 de xuño

As Pontes

Cáritas organiza unha xornada solidaria

Mércores. 18.00h. Café concerto solidario no Liceo, con música da Rondalla Vila das Pontes, postres do mundo e un mercadillo.

Primeira carreira Green Power no circuíto

Sábado. Todo o día Varios centros de FP de toda Galicia, entre eles o IES Castro da Uz, participan nesta iniciativa de carreiras profesionais na enxeñaría.

O lago acolle un novo As Pontes Escuestre

Domingo. 11.00h. Prado Ventura, coa colaboración do Concello e a Federación Galega de Hípica, organiza unha xornada con diversos concursos e campionatos.

Guitiriz

Festa mexicana no balneario

Venres. 20.00h. A casa club do Iberik Gran Balneario de Guitiriz acolle esta cita, con acceso libre, na que haberá un premio ao mellor disfraz

Vilalba

Sancovade acolle unha xuntanza veciñal

Sábado. 14.00h. Haberá comida popular e sesión vermú con Verónica Cambón, que amenizará a verbena. Pola tarde tocarán a asociación cultural Árdelle o Eixo e a Charanga 555. Haberá inchables.

Proxección de DEP. Destruír é o plan

Sábado. 20.00h. SOS Sanidade Pública promove este documental, que se poderá ver no auditorio municipa, nun acto organizado polo Iescha.

Ruta Chairega polo Río Trimaz en Cabreiros

Domingo. 9.30h. O Iescha organiza una nova cita para dar coñecer a Terra Chá. A saída será dende a casa da cultura de Vilalba.

Xermade

Momán celebra as festas de San Antón

Sábado. Todo o día Os veciños da parroquia xermadesa celebran as súas festas con misa cantada polo coro da Uned Sénior, procesión e sesión vermú e verbena con Dilema e Punto Clave.

Presentan os gañadores do Xermade na Historia

Sábado. 10.30h. Continúan as XX Xornadas Interxeracionais de Cabreiros cunha charla sobre fauna salvaxe e a presentación dos traballos premiados no Xermade na Historia. Pola tarde, preséntase un proxecto que promove o aforro enerxético e o primeiro libro do meirego Suso López.

Muras

Romería tradicional na Xestosa

Sábado e domingo. Consultar As festas de sempre regresan a este pequeno recuncho do concello de Muras, onde haberá moita música, pero tamén tradición, coas poxas que están programadas os dous días despois da misa. O sábado haberá unha comida popular no campo da festa e inchables para os máis pequenos.