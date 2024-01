Axenda do 30 de xaneiro ao 5 de febreiro

Begonte

Últimas xuntanzas do inventario de camiños

Martes e mércores. De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00h. A antiga cámara agraria acolle as últimas reunións promovidas polo Concello begontés para consultar os planos e resolver dúbidas sobre as vías incluídas na documentación municipal.

As Pontes

‘Cueiros de cores’ nos Xoves na Biblio

Xoves. 18.00h. Trinketrinke Teatro representará esta obra, dirixida a menores de máis de tres anos, no salón de actos da Casa Dopeso, dentro da programación infantil da biblioteca municipal.

Píscore Teatro presenta ‘Molto barroco’

Sábado. 18.00h. Música e teatro daranse a man esta fin de semana no auditorio municipal Cine Alovi cunha obra dirixida a un público familiar.

Cine: ‘El arca de Noé’ e ‘Los que se quedan’

Sábado e domingo. A proposta infantil poderá verse na Casa Dopeso os dous días ás 17.00 horas. A película programada para adultos terá un pase ás 19.30 horas ambos días, e o sábado outro ás 22.00 horas.

Guitiriz

A Casa Habanera acolle un curso de smartphones

Mércores. 10.30h. A xornada está promovida pola Deputación de Lugo. Interesados: 982.37.01.09.

Unha posibilidade para doar sangue

Xoves. De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00h. A unidade móbil situarase a carón da casa do concello.

Meira

Festa da Candeas e Baile do Farolillo

Venres.13.00 e 21.00h. Misa na igrexa parroquial de Santa María, bendición, procesión e sorteo e degustación das roscas. Á noite, verbena con Los Adrianos, reparto da rosca de Candeas con chololate e inchables de balde, sorteos, premios, e, ao remate, recupérase o Baile do Farolillo. Conseguirá algunha parella acabar a peza sen que este se apague?.

Pol

Cocido de Olvido en Casa Cuadrado

Sábado. 14.00h. A asociación de mulleres rurais organiza esta xuntanza, cun custo de 25 euros para as socias e 30 para o resto de asistentes. O prazo para apuntarse péchase o día 1 de febreiro e as inscricións poden realizarse nos números de teléfono 633.37.85.90, 666.23.05.70 ou 616.12.98.25.

Vilalba

Asemblea xeral de socios de Asvela

Sábado. 21.00h. A asociación de veciños da parroquia vilalbesa de Lanzós ten prevista a súa xuntanza anual na casa escola.