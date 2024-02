Axenda do 27 febreiro aos 4 de marzo

Vilalba

Reapertura da biblioteca municipal de Vilalba

Mércores. 10.45 horas O Concello promove unha xornada de actividades que comezará coa actuación do club de Regueifa do IES Basanta Silva e a visita do centro ocupacional. Xa pola tarde, actuará Lambe Lambe (17.00) —foto—, entregaranse os premios do Reto Lector 2023 e presentaranse o de 2024 (18.00) e o club de lectura (18.30).

Cospeito

Talleres de alimentación para persoas maiores

Mércores. 17.00 horas. Sábado. 12.30 horas A xornada será o día 28 na escola de Xermar e o día 2, na de Pino.

Primeira das seis etapas do Camiño Inglés

Domingo. 8.00 horas. Saída da primeira etapa desta andiana por unha das rutas xacobeas que organiza a Asociación Recreativa e Cultural de San Martiño de Pino coa colaboración da asociación veciñal O Cruceiro de San Pedro de Seixas.

As Pontes

Contos e cantos para coidar a terra

Xoves. 18.00 horas Espectáculo para maiores de tres anos do Bardo Abelardo na Casa Dopeso, dentro da programación dos Xoves na Biblio.

Faladoiro con Ángel Lorenzo, de Euroeume

Venres. 18.30 horas Primeira actividade de Terra de cogomelos, na que se falará do inventario de cogomelos do Monte Forgoselo. Será na Casa Dopeso.

Masterclass do clarinetista Francisco Javier Morgade

Sábado. De 10.00 a 13.30 e de 16.00 a 20.00 horas Organizada pola Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa das Pontes. Para máis información ou inscribirse, a través das redes ou do teléfono 679.95.61.85.

Representación de Muiñeiras do vento

Sábado. 20.00 horas Heroínas Cotiás presenta no Cine Alovi a segunda obra da III Mostra de Teatro Amador. Invitacións, na billeteira ou en aspontes.sacatuentrada.es.

Pol

Envellecemento activo: o uso do smartphone

Mércores. 10.30 horas Segunda sesión, na biblioteca municipal, desta xornada do programa Xunt@s da Deputación.

Roteiro de sendeirismo polos fornos

Domingo. 10.00 horas Saíndo da capela das Neves, ao longo de dez quilómetros visitaranse seis destes elementos e desgustaranse petiscos en cada un deles, nunha andaina promovida por Olvido e Roteiros de Pol. Para máis información: 650.13.00.78. Inscricións ata o mércores 28.

Guitiriz

XII Cea de Mulleres da parroquia dos Vilares

Sábado. 22.00 horas Será no Merendero, animada polo dúo Venus. Os tíckets, por 30 euros, no restaurante ou en Codegui. Hoxe é o último día para apuntarse.

X Que Bo Estás Guitiriz

A partir do luns. De 20.00 a 23 horas Prolongarse ata o domingo 10 coa participación de oito locais de hostalaría: La Casilla, Balneario de Guitiriz, Soa, Casa Nistal, A Capela, Xoldra, O Korreo e Zeus. Os clientes que completen a ruta entraran un sorteo de premios de 600, 400 e 200 euros.