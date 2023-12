Axenda do 27 de decembro de 2023 ao 1 de xaneiro de 2024

Abadín

Os Bolechas presentan Un Nadal máxico

Venres. 17.00h. Será na Casa do Concello.

Begonte

Representación da obra O achado do castro

Venres. 19.00h. Pinchacarneiros porá esta peza en escena na casa da cultura.

Castro de Rei

Dobre obradoiro de postais de Nadal

Mércores. 17.00h. O taller de scrapbooking será hoxe na casa da cultura de Castro e mañá no centro sociocultural Xosé Manuel Carballo.

Excursión para pasalo ben en Xuvenlugo

Xoves. 16.00h. Actividade dirixida aos nenos e nenas que participan nas Escolas Deportivas Municipais.

Narración oral coa Apalpadora no teleclub

Sábado. 16.30h. Antía Vázquez e André Espiñeira chegan ao centro cultural Xosé Manuel Carballo da man da asociación Amigos da Feira.

Cospeito

Obradoiros na Feira do Monte e en Muimenta

Mércores e xoves. 10.00h. A casa da cultura da Feira do Monte acolle esta proposta, dirixida a menores de tres a doce anos, o día 27 e o local social do centro de saúde de Muimenta, o 28.

Bingolandia celebrarase na casa da cultura

Venres. 18.30h. Será na Feira do Monte.

Visita da Apalpadora á biblioteca rural de Pino

Sábado. 19.00h. Espectáculo con Antía Vázquez e André Espiñeira, organizado pola asociación de San Martiño de Pino e promovido pola área de Cultura da Deputación.

Guitiriz

Campamento de Nadal no Campo da Feira

De hoxe a domingo. Mañá e tarde. Haberá obradoiros de chapas, cociña de Nadal, marcapáxinas, chaveiros, maquillaxe e marcasitios e tamén un photocall con bola de neve (o día 27), troco de libros (os días 28 e 29), visita de Mickey e Minnie (o 28), actuación de Panxoliñas de Nadal (o 28), festa de animación infantil (o 30) e carriño de flocos de millos e algodón (o 31).

Casa de Navidad do Cancelo, nos Vilares

Todos os días. De 17.30 a 22.30h. Pódese ver unha variada decoración de Nadal, un belén, a casa de Papá Noel ou un cañón de neve. Entrada gratuíta.

Meira

Homenaxe a Xose da Flor de Eme de Meira

Sábado. 11.00h. e 14.30h. A sexta edición inclúe un partido amigable entre un combinado meirego e unha selección de Crecente no campo do Acibreiro da Pastoriza e logo unha comida na Casa Cazoleiro. Para máis información, pódese remitir un whatsapp ao 686.78.04.05. ou ao 625.96.65.51.

Excursión parroquial ao belén de Begonte

Sábado. 15.00h. A UP de Meira organiza unha viaxe para ver o nacemento electrónico e a Casa de Navidad do Cancelo. Máis información: 658.37.03.18.

Concerto de Nadal da Banda Municipal

Sábado. 20.00h. A formación meirega ofrece un recital na casa da cultura.

Vermú con badaladas para despedir 2023

Domingo. 12.00h. Festa na Praza do Concello promovida polas asociacións e o Concello.

Muras

Conciliación para nenos de tres a 16 anos

Todos os días. De 10.00 a 14.00h. Campamento de Nadal, con obradoiros, contacontos, xincanas, chocolatada, etc.

A Pastoriza

A verdadeira historia de Hamelin, en Bretoña

Mércores. 17.00h. O espectáculo que ofrece Mere Clown poderase ver no teleclub.

Asapa organiza unha festa de pre Fin de Ano

Sábado. 0.00h. Haberá exhibición de zumba previa, festa con Eventec e Dj Billylapara, photocall, as clásicas uvas durante as badaladas e moito máis.

Teatro co colectivo cultural Ollomao

Sábado. 21.00h. A asociación de veciños de Reigosa promove a representación da obra Pan con chocolate no centro Mariña Folgueira. Entrada de balde.

Festa de Fin de Ano matinal en Reigosa

Domingo. 13.00h. Haberá unha sesión vermú amenizada por Anido e un menú, por tres euros —cinco para os non socios— a base de empanadas, lacón asado, bolos preñados, roscón e uvas.

As Pontes

ITV móbil na Vila para vehículos lixeiros

De hoxe a xoves. De 9.00 a 13.30 e de 15.15 a 18.00h. Venres. De 9.00 a 13.30h. Cita previa, chamando ao 902.30.90.00.

Talleres de adornos de Nadal nas parroquias

Ata venres. De 10.30 a 13.30h. Serán nos locais sociais de Goente (27), Ribadeume (28) e Saa (29). Xa pasou por Espiñaredo.

Tempo de Nadal, no colexio de Santa María

Ata sábado. De 16.00 a 20.00h. Actividades no patio do centro: obradoiros de cociña, xogos populares, siku, blocks, foamball espacio, xogoteca, etc...

Animación polas rúas da vila con Catropés

Mércores. 17.30h. A veciñanza poderá gozar co espectáculo ‘Animacreques’.

O Apalpador e a nena sen medo

Xoves. 18.00h. A Xanela do Maxín ofrece este espectáculo, incluído nos Xoves na Biblio e dirixido a maiores de tres anos, na Casa Dopeso.

Concerto de Black para vivir a música soul

Venres. 20.30h. Entradas en aspontes.sacatuentrada.es. e na billeteira do auditorio Cine Alovi o propio día da actuación.

Festival de Nadal no auditorio Cine Alovi

Sábado. 12.00h. O concerto contará coas actuacións de grupos de conxunto e do coro de adultos da Escola de Música, así coma da Banda Xuvenil e da Banda de Música Cultural e Recreativa das Pontes.

Animación coa Charanga da Carmiña

Domingo. De 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00h. Espectáculo polas rúas da vila.

Carreira de San Silvestre

Domingo. 16.300h. Terá o seu epicentro na Rúa Alexandre Bóveda e haberá distintas categorías dependendo das idades, así coma unha carreira xeral e unha andaina de 2,5 quilómetros ambas.

Ribeira de Piquín

Festa de Noitevella no Mirador de Barcia

Domingo. 21.00h. Haberá cea e cotillón co dúo Estrellas. Máis información no 699.02.98.89.

Vilalba

Pista de xeo na Praza da Constitución

Todos os días. De 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.30h. As entradas, para 45 minutos, son a cinco euros.

Museo da EEI sobre Picasso no auditorio

De luns a venres. De 18.00 a 22.00h. Sábado. De 10.00 a 14.00h. Exposición sobre o pintor malagueño con traballos dos alumnos de quinto e sexto de infantil.

Actividades no pavillón do Ceip Mato Vizoso

Mércores e venres. Haberá campamento e propostas como láser tag ou realidade virtual.

O Hospital Asilo recibe a Escola de Movemento

Mércores. Os alumnos da escola actuarán para os residentes.

Festa infantil no Ceip Monseivane de Moreda

Xoves. 17.00h. Será no pavillón, aberta a quen queira participar.

Presentación do libro 1016-1023: o irmán Peña Novo

Xoves. 20.00h. Alberte Currás Gato presenta este libro, da man do Iescha, na casa da cultura.

Unidade móbil de doazón de sangue

Venres. De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00h. Sábado. De 10.00 a 15.00h. Estará na Rúa da Pravia, ao lado de Caixabank.

O libro da selva La aventura de Mowgli

Venres. 19.00h. Musical no auditorio municipal.

IX Cabodano de Bernardo García Cendán

Sábado. 12.30h. A Praza de Santa María acolle o acto promovido polo Iescha e que contará cun recitado e a música de Arturo Bermúdez Prieto e Víctor Antonio Bermúdez Prieto.

Carreira de San Silvestre

Sábado. 16.30h. A saída e meta estarán na Praza da Constitución e haberá probas para menores, unha absoluta de cinco quilómetros e unha andaina de 2,5, que percorrerán as rúas do centro urbano.

Yo lataba a EGB, de DJ Frisco e Marcos Peón

Sábado. 20.00h. Grandes éxitos dos 80, 90 e 2000 na Praza de Santa María.

Pegadas de mulleres, na casa da cultura

Ata o día 30. O Iescha organiza esta exposición con 16 obras de 17 artistas femininas.

Xermade

Troca de xoguetes na biblioteca pública

Ata o xoves. Para participar hai que entregar un xoguete en bo estado para cambialo por outro que se recollerá entre o 2 e o 4 de xaneiro. Máis información nos números 982.50.10.55 ou 651.03.96.15.