Axenda do 25 de xuño ao 1 de xullo

Guitiriz

Última xornada das patronais de San Xoán

Martes. 13.00h. A coral Xermolos cantará na misa e tamén actuarán o grupo municipal de Gaitas, Na Casa Zoqueiro e as orquestras Solara e La Fórmula. Pola tarde, a partir das 18.00 horas, celebrarase a festa dos nenos.

Venus, Los Players e Jake, no Buriz

Sábado e domingo. 13.00h. Festas de San Pedro, con misa os dous días e inchables gratis.

Cincuentenario do Ceip Santo Estevo de Parga

Sábado. 16.00h. Actúan Son de Corda, o mago David Méndez, Bloquinho de Xermolos e o DJ Celso Bayo. Tamén haberá exposicións, xogos tradicionais, sorteos, inchables, aperitivos e paella.

Begonte

Cursos contra a fenda dixital no telecentro

Xoves. 10.00 e 11.30h. Ofrécese formación en administración electrónica e sobre a marca en internet. Máis información no teléfono 982.39.61.43.

Vilalba

Obradoiros de igualdade para familias

Xoves. 16.30h e 18.30h. Noelia Darriba imparte os obradoiros participativos en familia do programa Sementeira de Igualdade. Haberá dúas sesións na biblioteca municipal: al primeira, para familias con crianzas ata doce anos e a segunda, para adultos sen crianzas e familias con menores de máis de doce anos.

Churrascada e liscada veciñal en Vilapedre

Venres. 22.00h. Celebración do San Xoán, co dúo Pedriñas e o cátering Rochela.

Triple concerto da Minibanda

Consultar. A Minibanda de Vilalba ofrece esta fin de semana tres sesións do concerto Un mundo de músicas. O venres 28, ás 19.00 horas, actuará no auditorio municipal. O sábado e o domingo, ás 12.00, estará na escola habaneira de Lanzós e na casa veciñal de Ladra, respectivamente.

Santaballa festexa o San Pedro

Sábado e domingo. 13.30h. Misa e animación con Los Españoles, Kubo e D'Nika.

Nova canción de Iván Edrosa

Domingo. 19.00h. O artista vilalbés presenta o seu single Dejar en tus labios mi sabor no decurso da III Gala Edrodance no auditorio municipal. Nela, o alumnado da súa academia de baile ofrecerá as actuacións de final de curso.

Abadín

Charla dentro do Plan Maior de Seguridade

Mércores. 12.00h. O sarxento da Garda Civil da Pastoriza, Javier Teijeiro, falará sobre seguridade no domicilio, para previr estafas ou abusos de confianza. No salón de actos da casa do concello.

Muras

San Pedro e a Virxe da Caridade do Cobre

De venres a domingo. Consultar. O 28 haberá liscada e chourizada á noite e as misas serán o 29 e 30 ás 13.30. Animan Alba, Máster, Olympus, Marbella, Axóuxere e Fénix.

A Pastoriza

Visita á escavación do castro de Saa, en Baltar

Xoves. 12.00h. Emilio Ramil aborda o traballo que se desenvolve no xacemento. Sen inscrición previa.

Xermade

Entrega de premios e espectáculo infantil

Mércores. 16.30h. A biblioteca municipal acolle a clausura do certame das Letras Galegas e do I Xermadeando pola Igualdade. A continuación, a contacontos Charo Pita ofrece o seu espectáculo A cabeza a paxaros.

Excursión á comarca das Mariñas Coruñesas

Sábado. 9.30h. Sada, Pazo de Mariñán e Betanzos. 678.74.41.78.

Pol

Primeira Romería de Jeremías en Caraño

Sábado. 12.00h. O colectivo D'Abaixo fusiona a festa tradicional e a performance para presentar a obra realizada dentro da residencia artística Ao Caraño!.

As Pontes

Contacontos en inglés na biblioteca

Martes. 11.30h. Para menores de tres a seis anos, organizado en colaboración coa EOI.