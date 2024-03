Axenda do 26 de marzo ao 1 de abril

Guitiriz

Terceira entrega de Vaia Cine! na Casa Habanera

Venres. 21.00 horas Xermolos e o Festival de Cine de Roca organizan a proxección de Reboiras. Acción e corazón, de Alberte Mera. Entrada gratuíta.

Vilalba

Exposición O herbario de Rosalía

De luns a venres. De 18.00 a 22.00 horas. Sábados e festivos. De 12.00 a 14.00 horas Promovida polo Iescha coa colaboración da Casa de Rosalía pode visitarse no auditorio ata finais deste mes de marzo.

A peza teatral Vía morta, no auditorio

Domingo. 20.00 horas Proposta inmersiva, dirixida a un púbico adulto, baseada na experiencia directa de Paiasos en Rebeldía en campos de refuxiados en Grecia e Palestina.

As Pontes

Cine: Dune 2 proxéctase na Casa Dopeso

Sábado. 17.00 e 21.00 horas. Domingo. 19.00 horas Entradas en aspontes.sacatuentrada.com.

Pol

Trotamontes organiza a súa XV Ruta

Sábado. 8.00 horas O percorrido será de 90 quilómetros polos montes do concello para motos, quads e ATV. A xornada inclúe xantar, cea e a exhibición, ás 23.00 horas, de Paulo Martinho. Hermo Disco Truck e Adolfo Valiño porán a animación.

A Pastoriza

Visitas guiadas para coñecer o castro de Saa

Sábado.12.30 horas Vanesa Trevín, directora da intervención arqueolóxica que se está a realizar no xacemento de Baltar, explicará os traballos desta nova campaña de escavación e de consolidación. Tamén haberá visita o mércores ás 12.00 horas.

Xermade

Los Satélites e o dúo Venus, no Reguengo

Sábado. 13.30 horas As festas na honra de San Xosé neste barrio da parroquia de Cabreiros contarán, ademais da animación musical, co sorteo dunha moto e cunha comida popular. Os tíckets pódense comprar no Boucello ou no 676.84.28.74.

Begonte

Recollida de enseres domésticos

Luns. 6.00 horas O Concello retirará os utensilios e mobiliario xeral de fogar, ata un máximo de tres por vivenda, que se depositen xunto aos colectores. As persoas interesadas deben chamar previamente ao consistorio (982.39.61.43).