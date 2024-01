Axenda do 23 ao 29 de xaneiro

Begonte

Información sobre o inventario de camiños

Ata venres e luns. 16.00 e 18.15 horas | Nas escolas de Gaibor, de Illán (24) e de Bóveda (25), no local social de Pacios e en Baamonde (26) e na antiga cámara agraria (día 29).

Clausura do belén e entrega de premios

Sábado. 17.00 horas | O centro cultural José Domínguez Guizán acolle o acto no que recibirán os seus galardóns os gañadores dos certames de xornalismo, arte, poesía e debuxo infantil.

As Pontes

Relendo a Vida: Gonzalo Torrente Ballester

Mércores. 10.30 horas | A biblioteca municipal achégase á figura do escritor ferrolán cando se cumpren 25 anos do seu falecemento.

Unha de piratas, nos Xoves na Biblio

Xoves. 18.00 horas | Carballiños presenta esta peza na Casa Dopeso, para maiores de catro anos. Entrada de balde. Inscricións: 981.10.25.62.

Concerto do alumnado de piano do conservatorio

Venres. 19.00 horas | Será no salón de actos da Casa Dopeso.

Presentación do libro Branco xiz tirando a negro

Venres. 20.30 horas | A biblioteca municipal acolle a presentación da segunda obra de Xosé Manuel Felpeto, que estará acompañado por Anabel Alonso.

Pontoibo revive a tradición

Sábado e domingo | O barrio pontés celebra o San Vicente con dúas misas, procesións, animación musical e unha poxa o domingo ás 12.30.

Cine: Anatomía de una caída e Aquaman

Sábado e domingo | A de superheroes poderase ver o 27 (17.00 e 19.30) e o 28 (17.00) e a opción para adultos o 27, ás 22.00, e o 28, ás 19.30. Na Casa Dopeso.

Guitiriz

O documental Julia, na Casa Habanera

Venres. 21.00 horas | Xermolos proxecta a peza do vilalbés Jacobo Lagüela.

Comezo das andainas Guitiriz en Ruta

Domingo. 10.00 horas | Percorrido pola Ruta da Auga e o Camiño Norte. Saída do CIT de Parga. Inscricións ata o xoves nas oficinas municipais ou chamando ao 982.37.01.09.

Vilalba

Unidade móbil de doazón de sangue

Venres. De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00 horas. | Na Rúa da Pravia,

Perdomo e Touriñán, en Corentena

Venres. 20.30 e 23.00 horas | Dobre función no auditorio deste espectáculo a cargo dos dous populares cómicos. Entradas á venda en ataquilla.com.

Campionato de tute en Sancovade

Venres. 21.30 horas | A Frouxeira acolle esta actividade da asociación veciñal. A inscrición é a dez euros para os socios e a 15 para quen non o sexan.

Curso de regueifas con Branca Villares en Insua

Sábado. 17.00 horas | A asociación de mulleres rurais San Bartolomeu promove esta actividade, que será na casa escola da parroquia e terá continuidade o día 3. Información: 649.15.10.74 ou [email protected].

Boizán celebra o San Antón con música

Sábado e domingo. 13.30 horas | Haberá misa os dous días, procesión e animación musical co grupo D’Cano e o dúo Charada.

La Porteña Tango chega ao auditorio

Domingo. 19.00 horas | O grupo arxentino presenta 15 tangos de historia. As entradas xa están á venda en www.ataquilla.com a 16 euros.

Cospeito

A asociación de Pino celebra a súa asemblea

Domingo. 12.00 horas | Na xuntanza elixirase a nova directiva da entidade, que tamén presentará as contas e a memoria de actividades de 2023.