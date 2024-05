Axenda do 21 ao 27 de maio

Vilalba

Contos e obxectos para a primeira infancia

Martes. 17.30 horas Atenea García ofrece Bichocas na biblioteca municipal.

Charla de Ana Cabana na casa da cultura

Venres. 20.00 horas Falará de A muller rural na época do franquismo. O Iescha organiza o acto.

Vilapedre festexa San Mamede e os Milagres

De venres a domingo O día 24 hai liscada amenizada por Susana. O 25 tocan Ritmo e Madastur e o 26, Los Adrianos pechará a cia na vermú. As misas serán sábado e domingo ás 13.30 horas.

XI Xornadas de Axúdate sobre alcoholismo

Sábado e domingo. Consultar Na casa da cultura. Entrada libre.

V Festival Benéfico de Mestura de Nete

Sábado. 20.30 horas A asociación veciñal da parroquia vilalbesa de Nete organiza este evento, no que recadará fondos para Alucem. As entradas están á venda por cinco euros.

Romaría e ruta cabalar do San Adriano

Sábado. 11.00 horas Haberá misas, xantar popular e animará La Rosa. Tickets para a comida na Casa Zapateiro, O Cristo e O Adro. Para anotarse na ruta de Docavil: 662.21.17.68 ou 685.95.83.00.

O auditorio acolle o primeiro Concurso de Puzzles

Domingo. 10.00 horas Con probas por equipos, parellas e infantil. Información: [email protected].

Taller de competencias emocionais

Luns. 18.00 horas Dirixido a pais e nais, será na casa da cultura e centrarase na xestión de conflitos na casa, os límites e a tolerancia á frustración.

As Pontes

Moisés Barcia, no club de lectura da biblioteca

Martes. 20.00 horas O tradutor participará no coloquio sobre a novela 'Xente normal', de Sally Rooney.

Xoves na Biblio: Contando números, cantando cores

Xoves. 18.00 horas Pablo Díaz actuará na Casa Dopeso, con entrada de balde.

Jaime Pena imparte un curso de construción de palletas

Sábado. De 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas A asociación cultural Canavella organiza este obradoiro, que se impartirá na aula polivalente do segundo andar da Casa Dopeso. Para máis información: 664.33.24.21.

Rosalía Bermúdez guía un paseo didáctico

Sábado. 11.00 horas A escritora presentará o seu libro, 7 herbas máxicas para a túa saúde, beleza e benestar, e fará un paseo pol Senda de Calvo Sotelo para identificar especies da beira do Eume. As prazas son limitadas e hai que inscribirse na biblioteca: 981.10.25.62.

Festival de Rondallas no auditorio Cine Alovi

Sábado. 20.00 horas Organiza a rondalla Vila das Pontes, que actuará xunto á de Cedeira e a Añoranzas de Ferrol. Entrada libre.

Begonte

Tradicional romaría dos Milagres de Saavedra

De venres a domingo O 24 haberá misas cada hora de 7.00 a 13.00 e de 17.00 a 20.00, vermú e verbena con Manhattan. O 25 as misas serán ás 12.30, 13.30 e 20.30 e animarán Punto Clave e Saudade. O 26 haberá vermú co dúo La Hora Bruja e as misas serán ás 11.30, ás 12.30 e ás 13.30 horas. Ademais, celébrase a tradicional novena ás 20.00 horas ata este xoves 22.

Muras

VIII Romaxe Artesá da Chaira, na Veiga

Sábado. 11.00 horas Haberá mostras, charlas, oficios, billarda e música.

Meira

Tarabela Creativa ofrece Boa sorte, mala fama

Sábado. 20.00 horas A traxicomedia escrita e dirixida por Carmen Conde poderase ver na casa da cultura, promovida pola asociación Eme de Meira.