Axenda do 20 ao 26 de febreiro

Curso de aprendizaxe do uso do smartphone

Mércores. 10.30h. O programa Xunt@s da Deputación recala na biblioteca municipal. Haberá outra sesión o día 28.

As Pontes

Relendo a vida achégase á lingua materna

Mércores. 10.30h. A biblioteca municipal acolle unha nova sesión deste programa.

Clásicos moi clásicos, na Casa Dopeso

Sábado. 12.30h. Concerto dos conxuntos da Escola de Música e da Banda Xuvenil, co acompañamento do alumnado de iniciación.

Cine adaptado: Katak, la pequeña ballena

Sábado. 17.00h. Coa colaboración de Ventea, a Casa Dopeso acolle unha sesión para o público infantil neurodiverso e as súas familias.

Arranca a III Mostra de Teatro Amador no Alovi

Sábado. 20.00h. O Catre estrea Paripé, o Cabaré!. Entrada gratuíta.

Primeira Quedada Lanera, no local de Cal da Avelaíña

Domingo. 16.30h. Xuntanza gratuíta para tecer en compañía. Máis información: 658.96.15.05.

Inicio do programa As tertulias sen coidado

Luns. 10.30h. A Casa Dopeso acolle ata o 15 de abril este obradoiro para coidadoras. Inscricións, ata o día 22, no departamento municipal de Benestar Social.

Cospeito

Risoterapia para persoas coidadoras

Venres. 16.00h. A asociación Aquilino Iglesia Alvariño, coa colaboración de Afalu, promove este obradoiro gratuíto no local social de Muimenta. Inscrición previa, na mercería Teresa.

Vilalba

Cita co Entroido na casa escola de Lanzós

Sábado. 21.00h. Xuntanza gratuíta animada por Javi Show, con concurso de disfraces e baile. Ánimase a acudir con algún doce típico para compartir.

Guitiriz

Andaina pola Ruta do Río Mera en Lugo

Domingo. 9.00h. Saída dende o Campo da Feira para a segunda proposta do Guitiriz en Ruta 2024. A inscrición, nas oficinas municipais, péchase o xoves e o custo é de cinco euros para empadroados e dez para o resto.

Castro de Rei

Xornada técnica de montaxe de moscas

Domingo. 10.00h. Amigos do Miño organiza esta actividade no teleclub da Ponte de Outeiro. Información e reservas: 605.02.42.52.