Axenda do 14 ao 19 de febreiro

Guitiriz

Seminario sobre banca dixital na Aula Cemit

Mércores. 10.00h. Taller con prácticas de trámites bancarios na web ou no caixeiro. Inscricións: 982.37.00.62.

Ruta en bicicleta polas canteiras de Miraz

Domingo. 10.00h. Segunda proposta do Btteando por Guitiriz, con saída e chegada na praza de Miraz, en Friol. Inscricións, ata o xoves, nas oficinas municipais ou no club Btteiros Cova da Serpe.

Cospeito

Taller de memoria e de saúde para maiores

Mércores. 16.30h. Inicio deste obradoiro municipal, que durará ata xullo e se impartirá na casa de cultura de Feira do Monte.

Vilalba

Exposición Voces palestinas que contan

Mércores. 10.30h. Apertura da mostra organizada polo Iescha e montada pola biblioteca do IES Basanta Silva. Poderá visitarse ata o 12 de marzo.

Xuntanza da asociación de veciños de Vilapedre

Sábado. 21.00h. Cea baile de Entroido, na casa escola da parroquia

Abadín

XVIII Expogrelo: calidade verde que escasea

Sábado. 10.00h. Unha quincena de produtores danse cita no recinto feiral de Gontán nesta tradicional cita.

Castro de Rei

Posta en escena da obra Camping gas

Sábado. 19.00h. Función da Escola Municipal de Teatro, na casa da cultura de Castro.

Cea de San Valentín no restaurante Río Lea

Sábado. 21.30h. Estará amenizada por Eventec. Para inscribirse: 982.31.06.58 ou 653.35.36.76.

As Pontes

Super F presenta Puñales no Cine Alovi

Sábado. 20.00h. Concerto do grupo pontés para dar a coñecer o seu novo traballo discográfico. As entradas, a cinco euros, poden atoparse en aspontes.sacatuentrada.es ou na billeteira o propio día, dende as 19.30 horas.

Xoves na Biblio, con Nelson Quinteiro

Xoves. 18.00h. Espectáculo Barullo! na Casa Dopeso, con entrada gratis.

Tirada do Cocido da SD Pena da Revolta

Domingo. Consultar Haberá competición e unha comida. As inscricións péchanse o día 15: 689.83.52.15 ou 679.56.61.43.

Cine: Ferrari e Thabo y el caso del rinoceronte

Sábado e domingo. Consultar Na Casa Dopeso. A película infantil, ás 17.00 os dous días e a de Michael Mann, ás 19.30 e o sábado, tamén ás 22.00.

Inspección técnica para vehículos agrícolas

Luns. 9.00h. A ITV estará na Rúa Xoán Suances. Cita previa: 902.20.90.00.

Xermade

Xantar veciñal en Cabreiros

Sábado. 14.30h. Organizado pola asociación de veciños, será na casa escola

Begonte

Desfile de Entroido en Baamonde

Sábado. 16.30h. Haberá festa infantil no pavillón e un concurso con case 3.000 euros en premios

Obradoiro de musicoterapia

Luns. 16.30h. O Concello e a Escola Galega de Saúde promoven este taller gratuíto dirixido ao público adulto, tanto coidadores como poboación en xeral, que se impartirá na casa da cultura. A inscrición péchase mañá mércores.