Axenda do 18 ao 24 de xuño

Guitiriz

Reunión para una nova aula de música en Parga

Martes. 18.30h. A Escola de Música informa no Ceip Santo Estevo.

Torta de Millo presenta a obra Animaladas

Venres. 21.00h. O grupo de treatro a xunta local da AECC presenta a súa nova creación na Casa Habanera.

Festexos das patronais de San Xoán

Sábado, domingo e luns. Consultar La Última Legión; Saudade e Eureka; e Pontevedra e Cinema amenizan as noites das tres primeiras xornadas. O sábado será a II Festa da Xuventude e o domingo haberá unha gran sardiñada.

Vilalba

Espazo Xove: 3x3 de fútbol e baloncesto

De martes a venres. Tardes Torneos na Praza da Constitución.

Mostra de fin de curso

Mércores 20.00h. Os grupos infantil, xuvenil e adulto dos obradoiros de teatro municipais, impartidos por Cristina Mariño presentarán as súas pezas no auditorio.

Unha nova mascota para a biblioteca

Xoves 17.30h. Sole Felloza contará un conto na biblioteca municipal que servirá para presentar a nova mascota das instalacións.

III Rapa das Bestas en Vilapedre

Sábado. 9.30h. Finca Enxebreza organiza esta convocatoria, amenizada por Decibelios e que inclúe sorteos e unha comida de confraternidade servida por O Paso. Os boletos están á venda en Pizzca, A Revolta, O Cristo e O Paso ata o mércores 19.

Amplo programa de actos polo San Xoán

Domingo. Todo o día A Asociación de Veciños do Campo San Xoán promove obradoiros para adultos e nenos, o acendido teatralizado do lume e os concertos de Buxos Verdes, Feral Booty, un DJ e sorpresas.

Begonte

Obradoiros gratuítos de xestións en internet

Xoves. 10.00h. Talleres sobre pedir a alta médica online e o uso seguro de internet no telecentro.

A Pastoriza

Visita guiada ao castro de Saa

Xoves. 12.00h. O arqueólogo Emilio Ramil explicará os traballos que Axa Arqueoloxía está a facer no xacemento de Baltar. Non se precisa inscrición previa.

A Chaínza recupera o Festival da Chaira

Sábado. Todo o día. A cita, na praia da Riboira, inclúe billarda, talleres, ruta e a música do grupo tradicional da Pastoriza, A Volta do Agro, Pakolas, Caamaño&Ameixeiras, Os do Campo e Feral Booty.

As Pontes

Xantar e música na I Festa A Cuíña-Os Chaos

Venres. 22.30h. Sábado. Todo o día. Actuarán Foliada D'Ases, Origen, No Cómbaro, Louband, Malditos Pendejos e o DJ Álex Romero. A comida será o sábado e haberá tamén actividades infantís.

XXX Xornadas sobre Alcoholismo de Adiante

Sábado. 9.30h. O médico vilalbés Ignacio Novo Veleiro falará sobre o dano neurolóxico polo consumo de alcohol meste seminario que se celebrará na Casa Dopeso e no que tamén se exporán vivencias persoais e haberá unha charla sobre suicidio da psicóloga Vanesa García e un xantar.

Acap organiza a terceira Clásica Vila das Pontes

Sábado. 15.30h. Os vehículos participantes farán unha ruta de 174 quilómetros polo concello e polas Somozas dentro desta proba de regularidade.

Celebración da Noite Meiga na Canle IV

Domingo. 19.00h. Haberá animación infantil, globoflexia, teatro de rúa, o espectáculo Meigas de aquí e de acolá, menú popular e verbena coa orquestra América.

Muras

O dúo Meritxell anima unha liscada popular

Sábado. 21.00h. Celebración das festas de San Xoán.