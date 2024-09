Axenda do 17 ao 23 de setembro

Cospeito

Homenaxe a todas as comisións da Moexmu

Sábado. 16.30h. Recoñecemento no recinto Manuel Vila ás persoas que organizaron esta cita nas súas 40 edicións.

Muras

XXXVI Feira do Poldro na Gañidoira

Domingo. 10.00h. Haberá concurso de gando —este ano, só equino—, exhibición de escultura de madeira con motoserra, demostración de ferraxe, certame morfolóxico de Puraga, exposición de fotos antigas de Muras, degustación da hamburguesa Gañidoira, bautismo hípico, música de No Cómbaro e o dúo Gaia e carreiras de andadura.

Xermade

Encontro Internacional de Torneiros da Madeira

Venres e sábado. 10.30-14.00 e 16.00-19.30h. Domingo. 10.30-13.00h. O pavillón municipal acolle esta cita, na que estarán como relatores o pontés Lolo Castro, Helen Bailey, Géronime e Pedro Clavero. Tamén se poderá ver a exposición Contornos.

Vilalba

Presentación de Fragor do urdido

Venres. 20.00h. Os poetas Eva Veiga e Francisco X. Fernández Naval presentan esta obra conxunta. No acto intervirán a concelleira de Cultura, Tamara Rodríguez, e Martiño Maseda, de Culturalia GZ. Casa da cultura.

XII Ruta por Galicia Adiante do Iescha

Domingo. 9.00h. Viaxe a Ferrol con visitas guiadas polo Arsenal e o Ferrol Rebelde. A inscrición pódese facer ata o 18 no correo [email protected], con membros da directiva ou nos teléfonos 686.45.15.01 ou 651.36.16.28.

Comida popular na Charca do Alligal

Domingo. 13.30h. Menú servido polo restaurante O Paso e animación musical con Verónica Cambón.

Meira

XII Festa da Afirmación e Dignidade

Sábado. 12.00h. O Pedregal de Irimia acolle un ano máis o acto, no que se lerán manifestos de distintos colectivos e farase entrega da Man da Irmandade, obra de Manuel Prado, ao docente Mario Outeiro e á familia de Xosé Manuel Carballo.

Begonte

Estrea de Begonte, labrando o porvir

Venres. 20.00h. Proxección da película sobre a actividade económica, turística e patrimonial do concello, na casa da cultura.

Paseo Micolóxico de Castiñeiro Milenario

Domingo. 10.00h. Actividade conxunta coa Sociedade Micolóxica Lucus con xantar posterior. Inscricións ata o 19 en [email protected].

Pol

Comeza un club de lectura en Casa Chaín

Venres. 18.00h. Reunirase unha vez ao mes. As persoas interesadas poden anotarse no 655.35.93.05 ou en [email protected].

A Pastoriza

Recollida de enseres domésticos a domicilio

De martes a venres. Os interesados poden informarse chamando pola mañá ao 982.33.21.97.

Guitiriz

Charla de Afalu na Casa Habanera

Mércores. 16.30h. Sobre adaptacións do fogar para persoas con demencia. Inscrición previa en [email protected] ou no 607.84.33.84.

Obradoiros gratuítos sobre novas tecnoloxías

Mércores. 18.00h. Abordaranse técnicas de control parental e educación dixital. Para público adulto.

Sábado. 10.00h. Iniciación á programación de videoxogos. Destinado a menores, que deben ir acompañados por un adulto.

Manexo das TIC para persoas maiores

Xoves. 10.00h. Curso gratuíto para coñecer o uso do caixeiro automático, o teléfono móbil ou a app do Sergas, entre outros. Na biblioteca municipal. Máis información no 982.37.00.62.

Centenario da Casa Habanera

Venres. 14.00h. Gravación dun programa de radio, actuación do grupo Son Boleros e pinchos elaborados dende a empresa Iberik Guitiriz.