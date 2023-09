Axenda do 12 ao 18 de setembro

Cospeito

Curso de gancho con Canto’s Artesanía

Mércores. 16.00 horas. A asociación Aquilino Iglesia Alvariño organiza este curso, que se impartirá no local social de Muimenta ata o 28 de febreiro. O custo é de 25 euros ao mes para as persoas socias e de 30 para o resto. Inscricións, na mercería Teresa, ata cubrir as prazas, cun máximo de doce participantes.

Begonte

Festas en Saavedra con Ritmo Joven e Jaque

Sábado e domingo. 13.30 horas. Haberá misa, procesión e vermú os dous días e verbena tamén o sábado.

Xermade

XXIII Encontro Internacional de Torneiros da Madeira

Venres, sábado e domingo. De 10.30 a 14.00 e de 16.00 a 19.30 horas. Amigos da Madeira e o Concello de Xermade promoven unha nova cita, que contará con exposicións de ducias de torneiros e as demostracións de Lolo Castro, Francisco Boyero, Stewart Furini e Jean Claude Charpignon. Entrada libre.

O trío Detrés ofrece o espectáculo Máis ritmo

Sábado. 18.00 horas. O xardín da biblioteca acolle unha actuación que conxuga música e humor, no marco do programa Dinamizartj.

As Pontes

VIII Cita coa Historia, con actos variados

Venres. Tarde. Sábado e domingo. Todo o día. Haberá diversos obradoiros, pregón de José Miguel Varela Lamigueiro (día 15, ás 20.30) exhibicións de Lucius Spiculus Divulgación (día 16) e de Lucus Icenas Miliatore (día 17), actividades infantís, mercado, rúa dos oficios, animación musical, concurso de caracterización e visitas guiadas ao Museo Etnográfico Monte Caxado.

Concerto do Quinteto In Momento

Xoves. 19.00 horas. A Casa Dopeso acolle, no ciclo Dinamizartj, o recital de música de cámara desta formación, composta por integrantes da Joven Orquesta Leonesa.

Percorrido de Acap para vehículos clásicos

Sábado. 15.00 horas. O Automóvil Club As Pontes organiza a VII Ruta Turística Vila das Pontes, cun itinerario de máis de 100 quilómetros e saída do patio do colexio de Santa María. As inscricións péchanse mañá. Máis información na web da entidade ou nos teléfonos 636.64.16.02, 671.58.11.18 ou 627.72.47.65.

Ruta VIII Terras do Eume con 3 distancias

Domingo. 9.00 horas. O club pontés organiza unha nova edición da súa ruta BTT, con tres percorridos de 25, 44 e 48 quilómetros e distintos desniveis. As inscricións pechan o mércores 13.

Vilalba

Concerto didáctico no auditorio municipal

Venres. 10.30 e 12.00 horas. Esmuvi ofrece un recital dirixido ao alumnado de distintos colexios chairegos.

Ciclo Mulleres Galegas: Juana de Vega

Venres. 20.00 horas. O Iescha, en colaboración co Concello de Vilalba promove un coloquio ao redor desta figura, no que falarán a xornalista Marta Veiga e os historiadores Ana Cabana e Xosé Ramón Veiga Alonso.



Docavil organiza unha ruta cabalar

Sábado. 10.00 horas. A xuntanza será ao pé do río Magdalena, con xantar popular e un DJ. Máis información: 662.21.17.68 e 625.10.19.66.

Castro de Rei

O Mago Antón, Chairego de Honra

Sábado. 12.00 horas. A casa da cultura de Castro de Ribeiras de Lea acolle o nomeamento, impulsado por Xermolos e pola Irmandade Manuel María Intervirán Xoán Cuba, Román García, Ramón Mayrata, David Méndez e Xulio Xiz. Despois haberá unha polbada na carballeira.