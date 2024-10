Axenda do 1 ao 7 de outubro

Vilalba

Proxección da película Salta! de Olga Osorio

Venres. 20.00h. Evento organizado polo Iescha, dentro do Ciclo Mestre Mateo, no que se poderán ver varias pezas audiovisuais finalistas destes galardóns. Entrada gratuíta no auditorio municipal.

Campionato Galego de fisioculturismo

Sábado. 12.00h. A competición celebrarase no auditorio. Entradas á venda en entradasvilalba.es.

Castro de Rei

Circuíto de Teatro Afeccionado

Sábado. 21.00h. O teleclub Xosé Manuel Carballo acolle a representación da comedia para todos os públicos A morte morrida, a cargo do grupo teatral O Centiño de San Martiño de Foz.

As Pontes

A unidade móbil para doar estará na vila

Mércores. De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00h. O autobús da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (Ados) instalarase na Praza do Carme.

Nova cita co Xoves na Biblio

Xoves. 18.00h. A Xanela do Maxín ofrece o espectáculo Lúa quere viaxar a... Marte!. Para nenos a partir de tres anos.

Comeza As Pontes, terra de cogomelos

Venres. 18.30h. Faladoiro sobre os cogomelos de maior valor gastronómico da bisbarra do Eume a cargo de Antonio Díaz. Na Casa Dopeso.

Sábado. Pola mañá. Roteiro cicloturista para identificar especies guiado polo divulgador micolóxico Luis Cuba.

Volven as sesións de cine na Casa Dopeso

Sábado e domingo. Consultar. Regresan as proxeccións de cine tras o parón do verán. Gru, mi villano favorito 4 terá dúas sesións ás 17.00 horas. Romper el círculo, dúas o sábado (19.30 e 22.00) e unha o domingo (19.30).

Festival de Rondallas no auditorio Cine Alovi

Sábado. 20.00h. Actúan o Coro Las Almenas, a Rondalla Mugardesa e a Rondalla Vila das Pontes.

Xermade

Formación de pilotaxe de drons no agro

Martes e mércores. De 16.00 a 21.00h. Curso gratuito aplicado á gandería, agricultura e sector forestal, promovido por Asaja e Endesa en colaboración co Concello. Impartirase no polígono industrial.

Foodtruck da campaña Galicia Sabe Amar

Mércores. De 12.00 a 15.00 e de 18.00 a 21.00h. Petiscos de balde con produtos do mar e da terra.

Actuación de Raquel Queizás na biblioteca

Xoves. 18.00h. A actriz e contacontos ofrecerá a primeira actividade dentro do Mes da Biblioteca que organiza a biblioteca municipal de Xermade, con actos todos os xoves.

A Pastoriza

Oportunidade para doar sangue

Martes. De 10.00 a 14.00h. A unidade móbil estará ubicada na Praza do Concello.

Guitiriz

Comezan os talleres de informática do Concello

Luns. Consultar. As clases, para nenos e para adultos, impártense na Aula Cemit.

Viaxe para ver a obra de teatro Terceiro acto

Domingo. 18.00h. Iniciativa dentro do programa de mobilidade do Centro Dramático Galego. Saída do Ceip Lagostelle. Máis información no concello.