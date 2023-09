Axenda da Chaira do 5 ao 11 de setembro

Xermade

A nave de Momán acolle a gala Circando

Mércores. 17.00h. Circo, música e maxia é a nova proposta cultural que chegará a Xermade da man do programa DinamizartJ.

Nova edición da festa das persoas maiores

Venres. 13.00h. | A cita incluirá misa na igrexa e, xa no pavillón municipal, comida, recoñecementos para os asistentes de máis idade e baile.

Meira

A foreign song, na casa da cultura

Mércores. 22.00 horas. O ciclo de cine dos Mestre Mateo 2023 ofrece esta proxección, con entrada de balde.

Guitiriz

Xincana tecnolóxica na Aula Cemit

De martes a xoves. 10.00h. Buscando ao rei é a proposta para dar a coñecer a contorna e empregar as novas tecnoloxías como medio de integración e comunicación. Haberá dúas quendas, unha de 10.00 a 12.00 e outra de 16.30 a 18.30 horas.

A ITV agrícola móbil, en Trasparga e no Buriz

De martes a luns. 9.00h. Mércores, no campo da festa de Trasparga e os días 7, 8, 11 e 12, ao lado do cemiterio do Buriz. Cita: 902.30.90.00.

Vilalba

Día da Cultura Chairega: XIX Cabodano de Manuel María

Venres e sábado. 20.30h. O Iescha organiza os actos, unha ofrenda floral e recitado ante a escultura da casa da cultura o día 8 e un concerto do grupo Tundal e o nomeamento de Marica Campo como socia de honra, no auditorio o día 9.

Proxección de María Casares: a muller que viviu mil vidas

Domingo. 20.00h. A obra gañadora do Mestre Mateo ao mellor documental pode verse no auditorio, con entrada de balde (hai que retirala previamente).

As Pontes

A unidade móbil de Ados, na Praza do Carme

Mércores e xoves. 9.00h. A unidade móbil de doazón de sangue estará dous días na localidade.

Xornada de portas abertas do Club Patín

Mércores. 18.00h. O pavillón Monte Caxado acolle unha sesión aberta na que participará a patinadora María José Patiño.

Curso de creación de aplicacións web

Venres 16.00h. As clases da Aula Cemit, de iniciación, serán nas tardes dos venres e as mañás dos sábados, todo este mes. Máis información e inscricións: 670.89.22.27 ou [email protected].

Festas de Nosa Señora da Pena de Francia

Sábado e domingo. Todo o día A parroquia do Freixo celebra os festexos con misa os dous días, poxa o domingo e animación musical cos dúos Caramelo e Venus e o grupo Maracuyá.

Begonte

La Penúltima Sabinera, en Baamonde

Venres 23.00h. | A praza acolle o concerto polas festas do Rosario.

Churrascada popular nas festas de Saavedra

Sábado 14.00h. Inicio das festas na honra da Natividade e das Angustias, con comida, vermú e sesión de tarde amenizada polo trío Rubí.

Cospeito

Festas na honra á Virxe do Monte

Venres. 13.30h. Haberá misa solemne cantada pola coral municipal Virxe do Monte e sesión vermú co dúo Tropical, que repetirá á noite con JJ Compota. Á noite celebrarare unha churrascada veciñal.

A Pastoriza

Festa do 8 en Bretoña, con comida popular

Venres. 15.30h. O Sarredo preparará o xantar e tamén haberá sitio para merendar por conta propia, inchables, animación infantil, música e sorteos. Para apuntarse: 660.77.84.59, 664.45.49.24, 674.81.83.63 ou 674.35.19.68.