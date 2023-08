Axenda do 29 de agosto ao 4 de setembro

Vilalba

XXVIII Festa da Bicicleta do Espazo Xove

Hoxe. 19.00h. Saída dende a Praza da Constitución. Ás 20.00h, The Soulers na Praza de Santa María.

Concerto da banda de música por San Ramón

Xoves. 20.00h. A Praza da Constitución acolle o recital nunha xornada na que haberá misa, pasarrúas, deportes e animación con Los Españoles e París de Noia.

Certame Literario de Vilalba e pregón das festas

Mércores. 19.00h. O auditorio acolle a entrega do premio a Xurxo Alonso por Cartas de Conxo e o discurso da xornalista Marta Gesto Lagüela.

Os D'Abaixo en concerto

Mércores. 22.00 h. Actuación na Praza de Santa María, no marco do programa Dinamizartj

Bregadiers actúa na Praza da Constitución

Venres. 20.00h. Ao concerto únense a misa, os pasarrúas e as actuacións de Los Magos e Kubo.

Festival Pepe Guntín, no auditorio municipal

Sábado. 20.00h. O rugby e a animación de Principal e Assia completan o día do encontro de bandas.

Fin de festa na honra da parroquia de Noche

Domingo. 11.30h. Galilea animará a despedida das patronais.

Guitiriz

Inspección de vehículos agrícolas nas parroquias

De mércores a venres e luns. Consultar. A ITV móbil estará o 30 e o 31 no campo da festa de Pígara e o 1 e o 4 no polígono industrial.

Unidade móbil de doazón de sangue

Xoves. De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00h. Xunto á casa do concello.

Parga Rock, en lembranza de Suso Penas

Venres 21.00 e 23.00h. Sábado 14.00 e 21.30h. O día 1 un haberá pasatabernas con Axóuxere no CIT e concerto de Señor Magick na terraza do Recreo. O día 2 Collón de Lola tocará na vermú na Carballeira de Parga e á noite sucederanse sobre o escenario Ith, Homo No Sapiens, Tropa do Carallo, Barbarian Prophecies e Abaixo Cu Sistema.

Formación gratuíta para coidadores

Sábado. 16.00h. A Casa Habanera acolle un curso para quen teña ao seu cargo a persoas en situación de dependencia. Inscricións nas oficinas municipais ou no 607.84.33.84.

Espectáculo de maxia na Casa Habanera

Luns. 12.00h. O Mago Paco presenta Contamaxias.

As Pontes

ITV móbil para vehículos lixeiros na Vila

Venres. De 15.15 a 18.00h. Sábado. De 9.00 a 13.30h. Cita previa, chamando ao 902.30.90.00.

Cospeito

Festa do Río de Muimenta

Domingo. 14.00h. A asociación Aquilino Iglesia Alvariño celebra o seu 40 aniversario nesta tradicional xuntaza, que terá lugar na área recreativa Ribas do Miño e incluirá un xantar servido or Chao da Brea, a amenización musical co dúo Venus, animación infantil con Vingolea e xogos tradicionais con Xotramu.

Castro de Rei

Feira do Cabalo no mercado gandeiro

Sábado. 8.00h. Con diversos postos e agasallos para os xinetes.

Abadín

Matria pode verse no colexio de Moncelos

Venres. 22.30h. Ciclo Cine na Rúa.

Meira

Presentación do libro de Manuel Vázquez, O pracer da chuvia

Venres. 20.30h. A casa da cultura acolle o acto.

Música tradicional e cea reivindicativa

Sábado. 20.00h. O grupo pontenovés A Chocolateira actuará na Praza Maior e ás 22.00 horas será o ágape por Avelino Díaz, no Arguiñano.

O Roteiro Avelino Díaz sae do parque Río Barxa

Domingo. 11.00h. Camiñarase ata a escola da Órrea (Riotorto), onde se proxectarán vídeos.