Axenda da Chaira ata o 25 de marzo

Guitiriz

Concerto de Susana Seivane na Habanera

Sábado. 20.00 horas Ciclo Con Voz de Muller, da Deputación de Lugo, polo 8-M.

Vilalba

París de Noia e Los Satélites, en Soexo

Sábado. 13.00 horas A festa da Sagrada Familia e da Xuventude inclúe misa, vermú co trío Los Adrianos, comida e verbena. Para xantar: 639.05.88-86, 629.08.31.62 ou 667.62.25.28.

Merenda e baile co acordeonista Carlos

Sábado. 18.00 horas A cafetería do centro sociocomunitario organiza a cita. Haberá filloas, empanada e unha consumición por seis euros.

O herbario de Rosalía, no auditorio

Luns a sábado. Consultar O Iescha promove unha mostra con 40 imaxes do herbario literario en homenaxe a Rosalía realizado polas profesoras María López Sández e Isabel Fraga con fotografías de Miguel Fraga.

As Pontes

Ecos do Sur proxecta A nave das Marías

Venres. 20.30 horas O salón de actos da Casa Dopeso acollerá a proxección do documental A nave das Marías, dirixido por Saamira Ganay e Cris Andina. Opta aos Mestre Mateo.

El Kanka actúa no Alovi cun concerto acústico

Sábado. 20.30 horas O músico subirase ao escenario do auditorio municipal cun formato acústico dentro da súa xira Cosas de los vivientes-Diferente. Esgotadas as entradas.

Tratamos demasiado bien a las mujeres

Sábado. 19.30 e 22.00 horas A película de Carmen Machi, Antonio de la Torre e Luis Tosar que se gravou en Vilalba terá dous pases o sábado e un o domingo pola tarde ás 19.30 horas.

Cine na Casa Dopeso: Kung Fu Panda 4

Sábado e domingo. 17.00 horas A película poderá verse os dous días á mesma hora.

Abadín

Ruta Cabalar, con saída e xantar en Gontán

Sábado. 10.00 horas Segunda ruta do Club Cabaleiros de Abadín, animada por DJ Akapeabody.