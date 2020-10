Aves que dan paso a Dosinda Christensen

Houbo que esperar dous meses para que o XLVI Certame Literario do Concello de Vilalba tivese a súa culminación coa celebración, con todas as medidas de seguridade, do acto de entrega do premio -dotado con 7.000 euros e a publicación da súa obra- da edición de este ano, que recaeu en Xerardo Quintiá Pérez, polo seu poemario A obra inacabada de Dosinda Christensen.

O aprazamento da tradicional cita que abre de forma oficial as festas de San Ramón e Santa María a consecuencia do covid-19 non trouxo consigo só o cambio de data ata o outono, senón tamén varias novidades na forma do evento, aínda que sen perder a súa esencia.

Coa poesía, a música e a arte inundando cada recuncho do auditorio municipal, houbo unha dobre homenaxe, xa que ademais de galardoar a Quintiá tamén se fixo a presentación oficial do libro da obra gañadora en 2019, Poema da Rúa das Aves, de Xosé Miguel Barrera, publicado pola editorial Alvarellos, que estaba pendente igualmente pola pandemia.

O gañador deste ano quixo agradecer ao Concello a súa aposta por un certame literario "durante tantos anos, por mantelo vivo e por facer que toda a vila participe dun acto así" e destacou a concorrencia de 86 poemarios -presentáronse 93 pero sete foron descartados por non cumprir coas bases- nesta edición. "Son moitos e, dado o nivel de poesía en galego que hai na actualidade, imaxino que nos restantes habería moitos libros que poderían ser nomeados como gañadores, pero tocoulle a Dosinda ser a afortunada", manifestou, antes de dar lectura a uns poemas da súa nova obra, nacida tras unha pausa na súa carreira poética para tratar de descubrir novos camiños entre os versos.

O segundo protagonista da tarde foi Barrera, que falou da intrahistoria que envolve o seu Poema da Rúa das Aves, inspirado na Porta de Cima, a cal considera "xa unha personaxe literaria que entrará na historia da literatura como un elemento máis".

"Esas personaxes desa rúa existen en Vilalba, existiron aquí. O poemario naceu coa idea de que nos colexios os nenos se pregunten quen son e este libro conta o que é o mundo. É unha historia universal", explicou o autor.

O acto contou coa presencia do presidente da Deputación, José Tomé, e do deputado de participación cidadá e alcalde de Xermade, Roberto García, ademais de boa parte da corporación local, encabezada pola alcaldesa, Elba Veleiro, que pechou a cita.

Tamén houbo varias actuacións a cargo de Lusco e Fusco, Corredores de Sombras, músicos da banda de Vilalba e Marcos Escudero e Margarita Mariño cun espectáculo de debuxos de area con música en directo.