Sin avances en las negociaciones tras una semana de huelga en Vilalba

Una llamada telefónica de apenas un minuto es el último contacto mantenido entre Urbaser y los trabajadores en la jornada de este lunes, cuando se cumplía una semana del inicio de la huelga indefinida del servicio de recogida de basura y limpieza de Vilalba convocada por la plantilla para reclamar mejoras sociales y económicas. Así lo explicaba Iván Rouco, representante de los trabajadores, que detalla que en ese "breve" contacto la empresa les comunicó que "o que ofrecen é o que xa hai encima da mesa".

"As negociacións están estancadas, non hai debate nin reunións", lamenta el enlace sindical, que concreta que para solventar el tema económico, principal foco de las discrepancias -los trabajadores reclaman que se les compense la pérdida de poder adquisitivo de los dos últimos años, que sitúan en un 12%-, la empresa los deriva al Concello, según precisa Rouco.

En este escenario, los trabajadores, cuyo convenio caducó en 2020, solicitarán una nueva reunión con la firma y también le han trasladado al Concello una petición que ven "razonable". Le proponen que asuma "o abono nos próximos tres anos duns 30.000 euros brutos para repartir entre todos os traballadores e así compensar o que perdemos dende 2020", explica Rouco, lo que se traduciría en una paga anual de unos 900 euros brutos por operario. "Estamos á espera da resposta e ver se así podemos avanzar", concluye.

Por su parte, desde el Concello, que trabaja también en la futura licitación del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria -la concesión a Urbaser expiró en septiembre de 2020-, mantienen su disposición a seguir ejerciendo de mediadores entre ambas partes para buscar puntos de consenso, pero entienden que "as situacións anteriores teñen que arreglalas entre os traballadores e a empresa, non pode asumilas o Concello", tal y como detalló el edil de Servizos Públicos Municipais, Eduardo Vidal, que recordó que el gobierno local sí ha adquirido el compromiso de actualizar los salarios los próximos tres ejercicios. La mejora sería del 10% en tres anualidades -4% en este 2023, 3% en 2024 y 3% en 2025- con la posibilidad incluso de abonar un 1% más en función del IPC.

Este es el principal acuerdo al que se ha llegado, además de cuestiones en materia social "que supoñen un gasto cero para a empresa", apunta Rouco, como el pago de las nóminas el penúltimo día laborable de cada mes o poder solicitar un permiso, sin sueldo, de un mes sin perder el trabajo. También se les han reconocido puntos que ya contempla la normativa, como mejoras en el material -disponer, por ejemplo, de calzado impermeable- o que un peón cobre como conductor aquellas jornadas en las que desempeñe este trabajo.

Efectos muy perceptibles pese a los servicios mínimos

Los efectos de la huelga de recogida son muy perceptibles en las calles de Vilalba y en las aldeas, donde la basura desborda los contenedores, pese a que desde la CIG tildaron los servicios mínimos fijados por el Concello como "abusivos".

Rouco asegura que se están "respectando", pese a darse circunstancias "frustrantes" para ellos durante estos días de fiestas. "Unha vez que declaras a folga, non hai hai festivos nin domingos e polas festas os servizos mínimos son do 100%, así por exemplo do día de Santa María -es festivo local-, no que normalmente traballabamos tres persoas, temos que estar nove".